Naftas cenas pieauga Ņujorkas biržā, bet kritās Londonas biržā.

Vadošie analītiķi ir uzskatījuši, ka Trampa nodokļu reformas plāns ar apmēram 50% varbūtību var kļūt par likumu, sacīja "Prudential Annuities" galvenais tirgu stratēģis Kvinsijs Krosbijs.

"Rodas jautājums, kā jūs grasāties par to samaksāt?" teica Krosbijs, piebilstot, ka daži fiskāli konservatīvi republikāņu kongresmeņi var tam nepiekrist.

"Lai gan zemāku nodokļu perspektīva sola labumu akcijām, ir vērts atzīmēt, ka Trampam vēl jāpanāk savu svarīgāko politisko ieceru īstenošana, ņemot vērā pastāvīgos atraidījumus Kongresā, kurā dominē republikāņi," sacīja interneta tirdzniecības firmas IG tirgu analītiķis Džošua Mahonijs.

"Ir liela iespējamība, ka pieņemt šīs nodokļu reformas būs tikpat grūti kā veselības aprūpes reformas."

Eiro vērtība pret ASV dolāru samazinājās, kritās arī britu mārciņas vērtība pret dolāru, bet pieauga dolāra vērtība pret Japānas jenu.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm novembrī trešdien pieauga par 0,26 ASV dolāriem līdz 52,14 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm novembrī Londonas biržā samazinājās par 0,54 dolāriem līdz 57,90 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,3% līdz 22 340,71 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,4% līdz 2507,04 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,2% līdz 6453,26 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kāpa par 0,4% līdz 7313,51 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,4% līdz 12 657,41 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 5281,96 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien samazinājās no 1,1790 līdz 1,1745 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kritās no 1,3456 līdz 1,3387 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu pieauga no 112,25 līdz 112,79 jenām par dolāru.