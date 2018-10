Biznesa festivāls 'sTARTUp Day 2019' maina pasākuma vietu un formātu

Foto: Publicitātes foto

Biznesa festivāls "sTARTUp Day 2019" "From Zero to Hero" no 23. līdz 25. janvārim notiks Igaunijas pilsētā Tartu. Tas pulcēs 4000 dalībniekus un 100 pasaules līmeņa runātājus.