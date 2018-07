Pēc eirozonas finanšu ministru tikšanās Briselē Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka nāca klajā ar paziņojumu, ka novērtējums varētu tikt pabeigts apmēram gada laikā. "Eiropas Komisija atbalsta Bulgārijas centienus pievienoties eirozonai," preses konferencē teica Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.

Citi eiro zonas locekļi papildināja, ka varētu sagaidīt, ka Eiropas Centrālā banka savu visaptverošo novērtējumu varētu veikt apmēram gada laikā.

I believe that by working hard the timeline for #Bulgaria to join both ERM II and the Banking Union within one year is realistic. We stand ready to support #Bulgaria politically and in practice. #euro pic.twitter.com/kGSVzzQfaY— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2018