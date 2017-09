'Delfi' no Juslas: 'Stockmann' loģistikas centrs un 13 kilometru 'drēbju pakaramais'

Somijas mazumtirdzniecības uzņēmums "Stockmann" pirms gada pabeidzis darbu pie 30 miljonu investīciju vērtā milzu loģistikas centra Somijā, no kura preces tiek piegādātas Baltijas valstīm, tostarp Latvijas universālveikalam.

Jaunā un mūsdienīgā "Stockmann" loģistikas centra izveidošana aizņēmusi piecus gadus, un tajā ieguldīti aptuveni 30 miljoni eiro. Loģistikas centrs darbību Juslā sāka 2016. gada septembrī.

Sākotnēji Baltijas valstīm – Latvijai un Igaunijai – preces tika piegādātas no noliktavas "Baltic Central Warehouse". Tiesa, sākot ar 2017. gadu, preces tiek piegādātas no jaunā loģistikas centra un paredzēts, ka noliktava "Baltic Central Warehouse" tiks atbrīvota no precēm līdz šī gada novembra beigām, portālam "Delfi" stāsta "Stockmann" Loģistikas centra piegādes departamenta vadītāja Elīna Laine. Kā informēja Laine, tad piegāde no "Stockmann" loģistikas centra Juslā līdz Rīgas "Stockmann" universālveikalam ar kravas automašīnu aizņem mazliet vairāk par vienu dienu.

Foto: DELFI

Jaunais centrs kalpo par centrālo loģistikas punktu, kur norit preču glabāšana, pakošana, sūtīšana, kā arī darbi pie preču vizualizēšanas, proti, to fotografēšanas katalogiem, internetveikala vajadzībām, mājaslapai, sociālo tīklu kontiem un mārketinga vajadzībām.

Uzņēmuma pārstāvji stāsta, ka līdz ar jaunā loģistikas centra atvēršanu ticis samazināts personāla skaits, proti, līdzšinējo vairāk nekā 200 darbinieku vietā nu strādājot aptuveni 100 cilvēku, jo darbs ticis automatizēts. Tiesa, kā atzīmēja Laine, uzņēmuma aktīvākajā periodā tiekot piesaistīts vairāk cilvēku, kā rezultātā loģistikas centrā brīžiem strādājot arī aptuveni 160 darbinieku.

Foto: DELFI

Loģistikas centrā līdz ar lielāku automatizācijas ieviešanu 10 reizes palielināta arī preču salikšanas efektivitāte, tāpat tiek veikta ātrāka preču piegāde, kā arī samazinātas telpu apsaimniekošanas izmaksas. "Stockmann" Loģistikas departamenta piegādes departamenta vadītāja uzsver, ka šādi uzņēmums ietaupījis vismaz 5,5 miljonus eiro. Viņa arī atzīmēja – turpmāk preču piegāde Baltijas un Somijas "Stockmann" veikaliem nenotiks no dažādām noliktavām, bet gan no jaunā loģistikas centra Juslā.

369 200 kvadrātmetru plašajās telpās izvietotas deviņas preču savākšanas stacijas, 27 saņemšanas stacijas, 22 preču pakošanas stacijas un arī citas iekārtas. Tāpat centrā atrodas 13 kilometru gara drēbju pakaramā iekārta, kā arī 3350 metru gara konveijeru sistēma. Laine pastāstīja, ka darbs pie preču sortimenta notiek arī tumsā, jo to veic automātiskās iekārtas. Automatizētās noliktavas augstums ēkā ir 20 metri.

Foto: DELFI

Kā iepriekš minēts, ēkā atrodas ne tikai automatizētā noliktava, pakošanas un salikšanas stacijas, bet arī vairākas fotostudijas un telpa, kurā tiek radīti preču teksti. Šajā ēkas daļā kopumā strādājot aptuveni 30 cilvēki. "Stockmann" Produkcijas menedžere Olga Sakena portālam "Delfi" stāstīja, ka kopumā loģistikas centrā ir 10 fotostudijas un divas speciālas fotogrāfēšanas iekārtas – fotoroboti – ar iebūvētām kamerām, kā arī apgaismojumu un fonu. Šīs iekārtas tiek izmantotas, lai, piemēram, fotografētu zeķes, cimdus, kā arī citas preces. Viņa atzīmē, ka šāda veida fotoroboti, kas pašlaik ir "Stockmann", bija pirmie Somijā.

Foto: DELFI

No Juslā esošā loģistikas centra tiktu piegādātas preces arī Rīgas "Stockmann" internetveikalam, kuru, kā vēstīts, sākotnēji tika iecerēts ieviest šogad. Tiesa, tagad skaidri zināms – runāt ir pāragri par precīzu laiku, kad tiešsaistes veikals varētu parādīties Latvijā.

Somijas mazumtirdzniecības uzņēmuma "Stockmann" ģenerāldirektors Lauri Veijalainens norādīja, ka pašlaik nav noteikts laika posms, kad e-veikalu varētu ieviest Latvijā. Pašlaik vien veikta Baltijas valstu tirgus izpēte un pakalpojuma vajadzības noteikšana. Uzņēmuma ģenerāldirektors bija atturīgs prognozēt precīzu laiku, kad pircējiem Latvijā varētu būt pieejams šāds pakalpojums.

Runājot par gaidāmajiem uzlabojumiem Rīgas universālveikalā "Stockamnn", Veijalainens atgādināja, ka "Stockmann" uzņēmumam "S Group" pārdeva delikatešu veikalu tīklu "Delicatessen" Somijā, bet Tallinā un Rīgā to atstāja. Uzņēmuma pārstāvis informēja, ka notiks "Delicatessen" veikalu atjaunošanas. Tiesa, vispirms darbs tiks uzsākts pie veikaliem Tallinā, bet tikai tad delikatešu veikalu tīkls "Stockmann Delicatessen" tiks uzlabots Rīgā.

Savukārt taujāts, kā vērtē "Rail Baltica" projekta ietekmi uz uzņēmuma "Stockmann" darbību Rīgā, "Stockmann" ģenerāldirektors prognozēja, ka ietekme varētu būt vērojama tieši pirktspējai pārtikas nodaļās. Tāpat viņš uzsvēra, ka tas ir ieguvums ne tikai "Stockmann", bet arī blakus esošajam uzņēmumam. "Abi veikali iegūs no "RailBaltica"," pārliecināts ir Veijalainens.

Tāpat tuvākajā laikā nav plānots atvērt jaunus "Stockmann" veikalus. Veijalainens skaidroja, ka vispirms jāuzlabo līdzšinējie veikali, bet tikai pēc tam jādomā par jaunajiem.

Kompānija "Stockmann" dibināta 1998. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 774 742 eiro. "Stockmann" pilnībā pieder Somijā reģistrētajai "Stockmann Oyj Abp".

Universālveikals "Stockmann" Latvijā darbojas kopš 2003. gada. "Stockmann" iekļauts Somijas koncernā "Stockmann Group", kas darbojas kopš 1862. gada. Šobrīd "Stockmann Group" ir aptuveni 478 veikalu 17 valstīs, tās uzņēmējdarbības virzieni ir mazumtirdzniecība, nekustamie īpašumi un modes veikalu ķēdes. "Stockmann Group" nodrošina ar darbu aptuveni 8000 cilvēku. Grupas ieņēmumi 2016. gadā bija 1,3 miljardi eiro.