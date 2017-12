Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) turpinās darbu līdz 2020. gadam un saņems vairāk līdzekļu projektu finansēšanai, paredz likumprojekts, par kuru otrdien, 12. decembrī, nobalsoja Eiropas Parlamenta (EP) deputāti.

Iepriekš Eiropas Komisija (EK) plāna noslēgumu paredzēja 2018. gadā, taču tagad ierosinājusi tā pagarināšanu līdz 2020. gadam.

Jau ziņots, ka par "Junkera plānu" dēvētā ESIF mērķis ir piesaistīt investīcijas 500 miljardu eiro apmērā, lai īstenotu inovatīvus projektus, kas citādi nesaņemtu atbalstu. Sākotnēji šis apjoms tika noteikts 315 miljardu eiro apmērā, bet pēc EK ierosinājuma EP otrdien atbalstīja tā palielināšanu.

Saskaņā ar EP un dalībvalstu vienošanos investīcijām būtu jāstimulē jaunu darbavietu izveide, īpaši ekonomiski vājākajos ES reģionos.

Eiropas Investīciju bankas pārvaldītais ESIF tika izveidots 2015. gadā ar mērķi trīs gadu laikā piesaistīt investīcijas vismaz 315 miljardu eiro apmērā. EK ierosinājusi pagarināt fonda darbību līdz 2020. gada beigām, paredzot piesaistīt investīcijas 500 miljardu eiro apmērā.

Ar EFSI projektiem katrā valstī iespējams iepazīties Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

EFSI ietvaros EIB finansējums ir pieejams projektiem, kuru kopējās realizācijas izmaksas ir no 50 miljoniem eiro, kur EIB līdzfinansējums ir līdz 50%, bet ne mazāk kā 25 miljoni eiro.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt finansējumu projektu īstenošanai finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāla ieguldījumi), izmantojot investīciju platformas, kas paredzētas finanšu ieguldījumu virzībai vairāku investīciju projektu finansēšanai.

Junkera plāna finansējumu plānots fokusēt projektiem tādās jomās kā stratēģiskā infrastruktūra, izglītība, pētniecība un attīstība, inovācijas, mazo uzņēmumu atbalsts, kā arī atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte.

Iepriekš EK viceprezidents Valdis Dombrovskis, komentējot to, ka Latvija no šī plāna īpaši daudz no tā nav guvusi, minējis – nevar teikt, ka šie līdzekļi pilnībā netiek apgūti, piemēram, tiek īstenoti mazo, vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti "Altum", kā arī ir vairāki atbalstītie projekti Rīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras jomā.