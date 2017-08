Desmit bagātākie tumšādainie ļaudis pasaulē

Pasaulē kopumā ir 2043 miljardieru, bet 23 planētas bagātāko cilvēku īpašumu kopējā vērtība ir viens triljons ASV dolāru, atsaucoties uz žurnāla "Forbes" veidoto miljardieru sarakstu, vēsta portāls "Business Insider" (BI).

Pērn pasaulē bija 12 tumšādaino miljardieru, šogad tādu ir 10, bet trīs no šiem desmit ārkārtīgi turīgajiem ir sievietes. Lūk, desmit pasaules turīgākie tumšādainie biznesmeņi saskaņā ar "Forbes" miljardieru sarakstu.

Mohameds Ibrahims

Foto: AFP/Scanpix/LETA



71 gadu vecais Mohameds Ibrahims, kurš dzimis Sudānā, bet šobrīd dzīvo Lielbritānijā, par miljardieri kļuvis pēc savas telekomunikāciju kompānijas "Celtel International" pārdošanas 2005. gadā. Šobrīd viņš ir 11 turīgākais Apvienotās Karalistes iedzīvotājs. Ibrahima īpašumu vērtība lēšama 1,14 miljardu ASV dolāru apmērā. Kopš aiziešanas no biznesa viņš savu laiku velta "Mo Ibrahima Fonda" pasākumiem Āfrikas iedzīvotāju dzīves uzlabošanai.

Maikls Džordans

Foto: AFP/Scanpix



Pasaulslavenais basketbolists Maikls Džordans nereti tiek dēvēts par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem sportistiem un ne velti, jo viņa īpašumu vērtība lēšama 1,31 miljarda ASV dolāru apmērā. Saskaņā ar "Forbes" vēstīto, savas basketbolista karjeras laikā šobrīd 54 gadus vecais Džordans nopelnījis 90 miljonus ASV dolāru, bet kopš aiziešanas no lielā sporta audzējis savu bagātību dažādos sadarbības līgumos, tostarp ar sporta apģērbu un apavu milzi "Nike". Šobrīd bijušais basketbolists gadā nopelna vairāk nekā visas savas sportista karjeras laikā, raksta BI.

Folorunso Alakidža

Folorunso Alakidža ir Nigērijas naftas uzņēmuma "Famfa Oil" viceprezidente. Viņas bagātība ir 1,61 miljards ASV dolāru. 66 gadus vecā sieviete ceļu biznesā sāka, nodibinot luksusa modes preču zīmolu. Alakidžai ir četri bērni, tostarp Folarins, kurš nesen lepnā kāzu ceremonijā Lielbritānijā apprecēja modeli Nazaninu Džafarianu Gaizarifaru. Tiek lēsts, ka viņu kāzas izmaksājušas vairākus miljonus dolāru.

Patriss Motsepe

Foto: AFP/Scanpix/LETA



55 gadus vecais Motsepe ir Āfrikas pirmais tumšādainais miljardieris. Viņš savulaik dibinājis kalnrūpniecības uzņēmumu "African Rainbow Minerals". Trīs bērnu tēvs ir arī pirmais afrikānis, kurš parakstījis Bila Geitsa solījumu ziedot vismaz pusi savas bagātības labdarībai. 1999. gadā bagātnieks nodibināja "Motsepes fondu", kas palīdz radīt jaunas darba vietas, atbalsta izglītību, kā arī citādi cenšas palīdzēt bērniem, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citiem. Motsepes bagātība lēšama 1,81 miljarda ASV dolāru apmērā.

Roberts Smits

Pirmo reizi "Forbes" miljardieru sarakstā 54 gadus vecais izbijušais "Goldman Sachs" darbinieks Roberts Smits iekļuva pērn. Šobrīd viņa īpašumu vērtība lēšama 2,5 miljardu ASV dolāru apmērā. "Goldman Sachs" viņš pameta 2000. gadā, lai turpmāk strādātu paša dibinātajā "Vista Equity Partners". Arī viņš solījies vismaz pusi savas bagātības ziedot labdarībai.

Opra Vinfrija

Foto: AP/Scanpix



63 gadus vecā ASV televīzijas zvaigzne Opra Vinfrija ir vienīgā afroamerikāniete, kas iekļuvusi "Forbes" miljardieru sarakstā. Viņas bagātības lēšamas trīs miljardu ASV dolāru apmērā.

Izabella duš Santuša

Santuša ir jaunākā un turīgākā no sievietēm, kuras iekļautas šajā sarakstā. 44 gadus vecās Santušas bagātība, kas sasniedz 3,1 miljarda ASV dolāru atzīmi, lielākoties iegūta no dažādiem investīciju projektiem. Viņas tēvs ir Angolas prezidents Žuzē Eduardu duš Santušs, kurš amatā ir kopš 1979. gada. Daudzi no darījumiem, kurus veikusi turīgā sieviete, ir saistīti ar viņas tēvu, raksta mediji.

Maiks Adenuga

64 gadus vecais nigērietis Maiks Adenuga ir telekomunikāciju uzņēmuma "Globacom" priekšsēdētājs, kā arī akciju vairākuma īpašnieks naftas kompānijā "Conoil". Šobrīd Adenuga, kurš savulaik studējot Ņujorkā vadījis taksometru, lai apmaksātu rēķinu par augstskolas izglītību, ir otrais turīgākais vīrietis Nigērijā. Viņa bagātība sasniedz 6,1 miljardu ASV dolāru.

Muhameds Huseins al Amūdi

Šobrīd 71 gadu vecais Amūdi 19 gadu vecumā no Etiopijas pārcēlās uz Saūda Arābiju, kur savu bagātību audzējis, sadarbojoties ar valdību nekustamo īpašumu biznesā un celtniecībā. Šobrīd viņam pieder uzņēmumi dažādās nozarēs, tostarp naftas pārstrādē un kalnrūpniecībā, kā arī lauksaimniecībā. Viņa uzņēmumi atrodas kā Saūda Arābijā, tā Etiopijā un Zviedrijā. Viņa turība lēšama 8,4 miljardu ASV dolāru apmērā.

Aliko Dangote

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



Bagātākais Āfrikas cilvēks ir nigērietis Aliko Dangote, kurš 35 gadus ir "Dangote Group" izpilddirektors. 60 gadus vecais vīrietis lielāko daļu savas turības ieguvis uzņēmumā "Dangote Cement", kurā viņam pieder 90 % akciju. "Dangote Cement" ir lielākais cementa ražotājs Āfrikā. Bagātnieks ir arī aktīvs filantrops un "Dangotes fonda" priekšsēdētājs. Šobrīd viņa turība lēšama 12,2 miljardu ASV dolāru apmērā.