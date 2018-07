Līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā (ES) ar dīzeļa motoru aprīkotu automašīnu skaits kritīsies, kopumā veidojot vien 5% no kopējā tirgus, atsaucoties uz jaunākajiem nozares pētījumiem, vēsta BBC.

Sabiedrībā izskanējušās bažas par gaisa kvalitāti un emisiju standartiem jau ir smagi ietekmējušas dīzeļauto pārdošanas reitingus, taču konsultācijas firma "AlixPartners" intervijā BBC apgalvo, ka kritums paātrināsies.

Dīzeļdzinēju daļa Eiropas tirgū jau ir kritusies no 52% uz 45% laika posmā no 2015. gada līdz 2017. gadam, norāda konsultāciju firma. Viņi piebilst, ka pārorientēšanās no dīzeļiem tomēr radīs vēl lielākas grūtības ES sasniegt vēlamos oglekļa dioksīda (CO2) emisiju rādītājus.

Lai gan dīzeļdegviela satur nedaudz vairāk oglekļa, kopējās vidēja dīzeļdzinēja automobiļu CO2 emisijas ir zemākas. Tomēr dīzeļdzinēji kopumā rada lielāku slāpekļa oksīdu daudzumu, no kuriem sīkas kvēpu daļiņas var iekļūt plaušās.

"ES līdz 2021. gadam jāsasniedz 4,6% CO2 samazinājums gadā. Tomēr 2017. gadā kopējais ES CO2 līmenis palielinājās par 0,3 g/km," teikts pētījumā.

"Autoražotāji "saskaras ar tehnoloģiju izvēli", elektriskajiem un hibrīdu transportlīdzekļiem esot vienīgai atbildei emisiju samazināšanas uzdevumā," AlixPartners" pārstāvji sacīja BBC.

"Delfi" atgādina, ka sabiedrības uzticību dīzeļdegvielai mazināja arī kompānijas "Volkswagen" emisiju skandāls, kad 2015. gadā atklājās, ka to ražoto dīzeļdzinēju automašīnas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas paredzētas, lai krāptos emisijas testos.

Saskaņā ar Motoru ražotāju un tirgotāju asociācijas (SMMT) datiem, Lielbritānijā dīzeļdegvielas automobiļu pārdošanas apjomi maijā samazinājās par 23,6% salīdzinājumā ar to pašu mēnesi 2017. gadā.

Tas bija 14. mēnesis pēc kārtas, kad dīzeļdegvielas tirgus segments Apvienotajā Karalistē bija samazinājies. 2017. gadā pieprasījums pēc jauniem dīzeļdzinējiem samazinājās par 17%.

2017. gada novembra budžetā britu valdība paziņoja par nodevu jauniem dīzeļdegvielas transportlīdzekļiem, kas neatbilst jaunākajiem emisijas standartiem. Tāpat Lielbritānijā aprīlī stājās spēkā paaugstinātais ceļu nodoklis dīzeļdzinēju automobiļiem, un tas tiks piemērots līdz aptuveni 2021. gadam.