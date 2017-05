Eirozonas valstu finanšu ministriem pirmdienas vakarā neizdevās vienoties par aizdevuma programmas kārtējā maksājuma izsniegšanu Grieķijai.

Eirogrupai pēc astoņas stundas ilgām sarunām Briselē neizdevās atrisināt domstarpības par palīdzību Grieķijai.

"Es domāju, ka mēs esam ļoti tuvu vienošanās panākšanai, bet šovakar mēs nevarējām savienot to, kas varēja tikt izdarīts un to, ko daži no mums gaidīja, ka to vajadzētu darīt vai varētu izdarīt," preses konferencē paziņoja Eirogrupas vadītājas Jerūns Deiselūms, kurš ir arī Nīderlandes finanšu ministrs.

Viņš atklāja, ka sarunas atsāksies jūnijā.

Grieķijas parlaments pagājušajā nedēļā pieņēma jaunus taupības pasākumus, lai nodrošinātu parāda sloga mazināšanu un starptautiskā aizdevuma maksājumus šomēnes. Pieņemtais likums paredz iegūt 4,9 miljardus eiro, samazinot pensijas un nodokļu atvieglojumus no 2018. līdz 2021.gadam.

Grieķija mēģina šomēnes panākt skaidru eirozonas solījumu par pasākumiem, kas atvieglotu tās milzīgā valsts parāda atmaksāšanu, kurš pērnā gada beigās līdzinājās 179% no tās ikgadējā IKP.

Starptautiskais valūtas fonds (SVF) nevēlas piedalīties starptautiskā aizdevuma programmā, ja Grieķijas parāda slogs netiks samazināts līdz pārvaldāmam līmenim.