Festivālam bija paredzēts noritēt divas nedēļas nogales Bahamām piederošajā Eksumas salā, kas, kā reklāmas video stāstīja pasākuma organizētāji, savulaik piederējusi kolumbiešu narkobaronam Pablo Eskobaram.

Par vairākus tūkstošus ASV dolāru dārgajām biļetēm festivāla apmeklētājiem tika solīta luksusa atpūta, dzīve villās, augstākās klases restorāni, pārlidojumi ar privātām lidmašīnām un citas ekstras, taču, pirmajiem apmeklētājiem ierodoties teritorijā, acīm pavērās pavisam cita aina – nepabeigta infrastruktūra, parastas festivālu mājiņas, kā arī uz vietas nebija ierīkotas būdiņas tualetēm un dušām.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd— Trevor DeHaas (@trev4president) April 28, 2017