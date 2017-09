Kā norāda "CNN Money", Masks prognozi nav izteicis saistībā ar, piemēram, Ziemeļkorejas regulārajiem kodoluzbrukuma draudiem, bet gan mākslīgā intelekta straujo attīstību.

"Ziemeļkorejai mūsu raižu sarakstā par cilvēces eksistenciālajiem riskiem vajadzētu būt zemu," sacījis miljardieris.

"Manuprāt, augstā nacionālā līmeņa konkurence par mākslīgā intelekta pārākumu, visticamāk, būs Trešā pasaules kara cēlonis," savos tvitera ierakstos prognozēja Masks.

Draudīgās prognozēs Masks izteicis, reaģējot uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina izteikumiem par tehnoloģiju nākotni.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.