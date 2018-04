Kopā pētījuma ietvaros tika aptaujāti aptuveni 2000 cilvēku vecumā no 16 līdz 65 gadiem, no kuriem 94% atzina, ka, lietojot emocijikonas savā ikdienā, viņu valoda tiešām ir pasliktinājusies. Gandrīz puse no Lielbritānijā dzīvojošajiem respondentiem nav pārliecināti par savu angļu valodas pareizu izrunu un gramatikas lietojumu.

Aptuveni trīs ceturtdaļas no pieaugušajiem, kuri tika aptaujāti, atzina, ka lielākoties komunicē ar emocijikonu palīdzību. Tāpat viņi paļaujoties uz automātiskajām pareizrakstības pārbaudēm viedtālruņos. Aptaujā tika noskaidrots, ka dienā cilvēki izmanto emocijikonas aptuveni sešus miljardus reižu. Emocijikonas atzītas par visu laiku straujāk augošo valodu, skaidro "Sky News".

"Mēs kļūstam par multiplikāciju un attēlu valodas aktīviem lietotājiem, kas neizbēgami ietekmē lasīt un rakstītprasmi," apgalvo Kriss Makgoverns, bijušais Lielbritānijas valdības padomnieks. Viņš skaidro, ka cilvēki izmanto emocijikonas, jo tam nav jāpatērē daudz laika un enerģijas. "Cilvēki domā, ka viss, kas viņiem jāizdara, lai otram atklātu savas domas, ir jānosūta fotogrāfija vai emocijikona. Tomēr viņi nesaprot, ka tādā veidā tiek degradēta valoda," Makgoverns papildina.

"Sky News" atgādina, ka Edinburgas Universitātes pētnieki agrākos pētījumos atklājuši, ka emocijikonas palīdz cilvēkiem iejusties sociālo mediju vidē.

Pirmo reizi emocijikonas parādījās mobilajos telefonos Japānā 1999. gadā. Šobrīd tās atrodamas lielākajā daļā viedtālruņu, turklāt to veidu klāsts pa šiem gadiem ir ievērojami paplašinājies.