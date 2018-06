"Mēs atbalstām ziņojuma vispārīgo mērķi pastiprināt Eiropas kiberaizsardzību, veicināt informācijas apmaiņu un veidot kiberdraudu ātrās reaģēšanas vienības, taču, iekļaujot kļūdainus apgalvojumus, ziņojums faktiski rada nedrošību Eiropas Savienībā," paziņojumā raksta "Kaspersky Lab".

Uzņēmuma ieskatā EP 13. jūnija balsojums veicinās šķelšanos Eiropā, dodot labumu kibernoziedzniekiem. "Šādi grozījumi nevis veicina atvērta un droša digitālā vienotā tirgus izveidi, bet gan drīzāk padara to sadrumstalotāku un mazāk konkurētspējīgu," teikts paziņojumā.

Vēstīts, ka EP pagājušajā nedēļā pieņēma rezolūciju par kiberaizsardzības jautājumiem, kurā iekļāva ieteikumu kā kaitnieciskus aizliegt Krievijas kiberdrošības uzņēmuma "Kaspersky Lab" produktus.

Rezolūcija, kas gan nav juridiski saistoša, cita starpā aicina pārskatīt Eiropas Savienības institūcijās izmantoto datortehniku un programmatūru un apzināt potenciāli bīstamās programmas un ierīces, konkrēti pieminot "Kaspersky Lab" produktus.

Tūdaļ pēc balsojuma "Kaspersky Lab" paziņoja, ka pārtrauc sadarbību kiberdrošības jomā ar Eiropas tiesībsargāšanas iestādēm un aģentūrām, tai skaitā Eiropolu un starptautisko izspiedējvīrusu apkarošanas projektu "No More Ransom", kamēr nebūs saņēmis no EP "oficiālu skaidrojumu".

Uzņēmums portālu "Delfi" informē, ka turpinās sadarboties ar Eiropolu un citām organizācijām, lai apkarotu kibernoziegumus un aizsargātu Eiropas iedzīvotājus no kiberdraudiem.

""Kaspersky Lab" joprojām ir gatavs tikties ar EP deputātiem, lai atbildētu uz visiem jautājumiem par uzņēmumu, tā vadību, pieredzi, tehnoloģijām un metodoloģiju, kas varētu būt radušies," rakstīts uzņēmuma paziņojumā.

Vēstīts, ka Izraēlas izlūkdienestu darbinieki, kas izspiegojuši Krievijas valdības hakerus, atklājuši, ka tie izmanto uzņēmuma "Kaspersky Labs" antivīrusa programmu, kuru lieto 400 miljoni cilvēku visā pasaulē, ieskaitot ASV valdības iestādes.

Pirms tam bažas par "Kaspersky Labs" saiknēm ar Krievijas slepenajiem dienestiem pauda arī ASV specdienestu vadītāji.