Zem mūsu planētas ledus cepurītes gulst ievērojamas dabas bagātības, kuras iegūt tīko ne viena vien pasaules valsts. Pilnīgas skaidrības par to, kas un kam pieder Arktikā pagaidām vēl nav. Lai arī dzīšanās pēc tālo ziemeļu dārgumiem jau rit pilnā sparā, vienotu un visā pasaulē pieņemtu spēles noteikumu par to, kā Arktikā saimniekot, nav. Pirms diviem gadiem spēkā stājās integrētā Eiropas Savienības (ES) politika attiecībā uz Arktiku, taču par to, vai tā jau nesusi kādu labumu, vēl pāragri spriest, sarunā ar portālu "Delfi" teica Somijas deputāte Eiropas Parlamentā (EP) Sirpa Pietikainena (EPP), sakot, ka ES kā politikas veidotāja šajā situācijā ir bruņurupucis, bet peļņas tīkotāju dzīšanās pēc resursiem Arktikā – gepards.