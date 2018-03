Sarakstā ir desmitiem preču, tai skaitā brokastu pārtika, virtuves piederumi, apģērbi un apavi, veļas mazgājamās mašīnas, tekstilpreces, viskijs, motocikli, laivas un baterijas.

Šo preču vērtība ir apmēram 2,8 miljardi eiro gadā, bet tā var pieaugt līdz 6,4 miljardiem eiro, kad kļūs zināms ASV tarifu ietekmes apjoms.

Eiropas Komisija (EK), kas ES dalībvalstu vārdā risina tirdzniecības jautājumus, deva Eiropas uzņēmumiem 10 dienas laika iebildumiem, ja tie bažītos par to, ka "rebalansējošo" tarifu piemērošana kādām no šīm precēm kaitētu to biznesam.

Tramps pagājušonedēļ parakstīja rīkojumu par 25% muitas tarifu piemērošanu tērauda importam un desmit procentu tarifa piemērošanu alumīnija importam. Tie stāsies spēkā nākamnedēļ.

Tramps, paziņojot par jaunajiem tarifiem, paskaidroja, ka tie pagaidām neattieksies uz Kanādu un Meksiku, bet arī citas valstis varēs sarunu ceļā vienoties par iespējām izvairīties no šiem tarifiem.

ES uzskata, ka arī to vajadzētu atbrīvot no šiem tarifiem, un noraida Trampa apgalvojumu, ka šie tarifi ir nepieciešami nacionālajai drošībai. Vairums ES valstu ir ASV sabiedrotās pasaules lielākajā drošības organizācijā NATO.

Baltā nama preses sekretāre Sāra Hakebija Sandersa piektdien komentēja šo ES tarifu sarakstu.

"Prezidents turpinās cīnīties par amerikāņu strādniekiem. Viņš arī sadarbojas ar vairākām atsevišķām valstīm un ved sarunas par nacionālās drošības jomām, kur mēs varam sadarboties, un tur ir zināma elastība," teica Sandersa.

ES tirdzniecības komisārei Sesilijai Malmstrēmai nākamnedēļ ir paredzētas sarunas ar ASV tirdzniecības ministru Vilburu Rosu.

Malmstrēma pagājušo sestdien Briselē tikās ar ASV tirdzniecības pārstāvi Robertu Laitaizeru, lai apspriestu tarifus un procedūras atbrīvošanai no tiem. Pēc šīm sarunām viņa atzina, ka tās nav nav viesušas skaidrību par to, kā ES varētu tikt atbrīvota no tērauda un alumīnija importa tarifu piemērošanas.

Tramps pagājušajā nedēļas nogalē paziņoja, ka viņš nepiemēros tērauda un alumīnija importa tarifus ES, ja ES apturēs tās noteiktās tirdzniecības barjeras ASV produktiem.

"Eiropas Savienība – brīnišķīgas valstis, kas ļoti slikti izturas pret ASV tirdzniecībā – žēlojas par tarifiem Tēraudam & Alumīnijam," tviterī rakstīja Tramps.

"Ja tās atcels savas šausmīgās barjeras & tarifus ASV produktu importam, mēs līdzīgā kārtā atcelsim mūsējos. .. Ja nē, mēs uzliksim Nodevas Automobiļiem u.c. TAISNĪGI!" tvītoja Tramps.

ES uzstāj, ka tā ir uzticīga atvērtai, globālai tirdzniecībai, bet Trampa tarifi ir protekcionisma pasākums ASV ekonomikas atbalstīšanai, kurš var graut globālo tirdzniecības sistēmu. ES arī vainoja pārprodukciju tērauda tirgos.