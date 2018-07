'Facebook' akciju cena gāžas; tirgus vērtība samazinās par 119 miljardiem dolāru

"Facebook" akcijas cena ceturtdien tirdzniecības sesijas noslēgumā samazinājās par 19% - līdz 176,26 dolāriem (150,44 eiro), samazinot uzņēmuma tirgus vērtību par 119 miljardiem dolāru.

Analītiķi vēsta, ka šis varētu būt lielākais tirgus vērtības kritums, kādu vienā dienā piedzīvojis kāds uzņēmums.

Līdz ceturtdienai "Facebook" lielākais vienas dienas akcijas cenas kritums tika pieredzēts 2012. gada jūlijā, kad akcijas vērtība nokritās par 11%.

Šis kritums piedzīvots vienu dienu pēc tam, kad "Facebook" paziņoja par jaunākajiem finanšu rezultātiem, kas bijuši vājāki par prognozētajiem, un brīdināja, ka uzņēmuma izaugsme turpmāk varētu būt lēnāka, nekā gaidīts iepriekš.

"Facebook" gaidāmo izaugsmes kritumu daļēji skaidro ar jaunām izmaiņām privātuma un drošības jautājumos, kā arī norāda uz ierobežojumiem reklāmas ieņēmumu izaugsmē.

Analītiķi vēsta, ka vājās prognozes liek investoriem nervozēt par milzīgā sociālā tīkla ilgtermiņa pamatvērtībām, jo sevišķi tā pievilcības kritumu starp gados jauniem lietotājiem.

Uzņēmums trešdien paziņoja, ka tā tīrā peļņa šā gada otrajā ceturksnī veidojusi 5,1 miljardu dolāru kas ir par 31% vairāk nekā attiecīgajā laika periodu pērn.

Tikmēr "Facebook" aktīvo lietotāju skaits ceturksnī palielinājās par 11%, sasniedzot 2,23 miljardus, kas ir mazāk par analītiķu prognozētajiem 2,25 miljardiem.

Foto: Nasdaq

"Facebook" akciju vērtības kritums 26. jūlijā parāva līdzi arī to konkurentus. Gan "Twitter Inc.", gan "Snapchat" mātes kompānija "Snap Inc." piedzīvoja akciju cenas samazinājumu, tomēr to vērtība dienas laikā jau ir paspējusi atgūties.