"Baltijas aldari pagājušajā gadā izstrādājuši interesantus, daudzveidīgus produktus un ticu, ka katram dzērienam ir arī savs cienītājs. Tomēr starptautiskajā alus, kvasa un iesala dzērienu kvalitātes konkursā "Baltic Beer Star 2018", vērtējot dzērienus pēc precīzi izstrādātiem standarta kritērijiem, neviens no jaunajiem produktiem alus kategorijā nav novērtēts ar pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu zelta medaļu. Dažiem aliem līdz zeltam pietrūka vien dažas punkta desmitdaļas, turpretim kvasa un iesala dzērienu kategorijā zelta medaļas ar vienādu punktu skaitu saņem pat divi produkti – "Cēsu alus" radītais "Ulmaņlaiku Ķiršu kvass" un Lietuvas ražotāja "Volfas Engelman" kvass "Imperial Gira"," informē konkursa "Baltic Beer Star" līdzpriekšsēdētājs Kārlis Tomsons.

Šajā gadā Baltijas valstu alus, kvasa un iesala dzērienu kvalitātes konkursā "Baltic Beer Star 2018" dzērieni tika vērtēti trijās kategorijās: lagera tipa alus, eila tipa alus, kā arī kvass un iesala dzērieni. Sīvākā konkurence risinājās lagera un eila tipa alus grupās, kur ražotāji bija visaktīvāk pieteikuši savus iepriekšējā gadā radītos produktus. "Bija dzērieni, kuru vērtējumā ekspertu viedoklis atšķīrās burtiski pa puspunktam un jāatzīst – konkurence bija sīva. Tomēr šajā reizē neviens no konkursam izvirzītajiem aliem no žūrijas komisijas nesaņēma augstāko vērtējumu, tādēļ alus kategorijā šā gada konkurss ir noslēdzies bez zelta medaļas, kaut vairākiem paraugiem līdz zeltam pietrūka vien punktu desmitdaļas. Turpretim sudraba medaļa dažādās kategorijās piešķirta desmit Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ražotāju radītajiem aliem," informē Tomsons.

Konkursa nolikums strikti nosaka to, pēc kādiem kritērijiem produkti tiek vērtēti, lai noteiktu medaļniekus. "Zelta medaļu saņem dzēriens, kas pēc žūrijas ekspertu vērtējuma no maksimāli iespējamām 50 ballēm saņēmis 47,0 līdz 50 balles, sudraba medaļa tiek piešķirta dzērienam, kas novērtēts ar 44 līdz 46,9 ballēm, bet bronzas medaļai nepieciešamais vērtējums ir 40 līdz 43,9 balles. Žūrijas komisiju veido nozares eksperti – ražotāju vadošie tehnologi, Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēki un alusziņi. Katrs no ekspertiem pēc striktiem standartiem, atbilstoši dzērienu stila grāmatai, individuāli vērtē dzērienu garšu, smaržu, krāsu un citus sensoros parametrus, katram no tiem piešķirot vērtējumu ballēs. Dzēriena galīgais vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot kopā individuālos vērtējumus un izdalot to ar ekspertu skaitu. Lai nodrošinātu objektivitāti, kopvērtējumā netiek ņemts vērā augstākais un zemākais vērtējums, kas krasi izceļas uz kopējā ekspertu vērtējuma fona," konkursa noteikumu skaidro Tomsons.

Lai arī alus kategorijā zelta medaļu šogad nesaņem neviens no konkursam izvirzītajiem produktiem, sudraba medaļas lagera stila alus kategorijā saņem Latvijas ražotāji: SIA "Alus Nams" ar alu "Brālis Gaišais Nefiltrēts", AS "Cēsu alus" ar produktu "Cēsu Premium Bohemian", SIA "Užavas alus" ar produktu "Užavas alus tumšais Ziemeļu". Savukārt eila alus kategorijā sudrabu ar diviem produktiem izcīnījis Igaunijas ražotājs "A.Le Coq", kā arī Lietuvas alus darītava "Volfas Engelman". Hibrīda jeb miksētā alus kategorijā sudrabu saņem Lietuvas ražotāji "Frontier Brands Pty" un Volfas Engelman, kā arī "Cēsu alus" ar savu "Cēsu Brūža aveņu alu". Bronzas vērtējumu par savu produktu šajā gadā saņēmušas vairākas kā Latvijas, tā arī Lietuvas alus darītavas.

Vērtējot konkursa "Baltic Beer Star 2018" rezultātus, Tomsons atzīst, ka ir vērojama ražotāju uzdrīkstēšanās eksperimentēt, parādās jaunas garšas, tiek ieviesti jauninājumi alus darīšanas tehnoloģiskajā procesā, kas rezultējas interesantos un daudzveidīgos produktos. "Kādam eksperimenti ar jaunām izejvielām un garšvielām ļauj radīt patiesi pārsteidzošus dzērienus, cits pieturas pie tradicionālākām garšām un klasiskākiem dzērieniem. Šogad ekspertiem bija patiesi aizraujošs darbs, un ticams, ka, vēl turpinot darbu pie jauno produktu garšas buķetes pilnveides, kāds no šā gada sudraba medaļas ieguvējiem, citā gadā varētu sacensties arī par zeltu. Atsevišķiem konkursantiem līdz zeltam pietrūka pavisam nedaudz," atklāj konkursa līdzpriekšsēdētājs.

Savukārt konkursa eksperti kā veiksmīgu eksperimentu vērtē šā gada konkursa norises vietas izvēli. Atšķirībā no pieciem iepriekšējiem gadiem, kad eksperti strādāja tepat Latvijā, neitrālās, ar alus darīšanu nesaistītās telpās, šogad konkurss risinājās Lietuvas alus darītavā "Volfas Engelman", kur pēc konkursam pieteikto dzērienu degustēšanas, ekspertiem bija iespēja arī tikties ar alus darītavas vadītāju Mariusu Horbačausku un vadošo aldari Petru Sadovski. "Tā bija lieliska iespēja nozares ekspertiem un tehnologiem dalīties savā pieredzē, mainīties viedokļiem par jaunākajām nozares tendencēm, gūt jaunas idejas un ierosinājumus, kas vēlāk var sniegt iedvesmu arī jaunu produktu radīšanā katram savā alus darītavā," atsaucoties uz žūrijas komisijas ekspertu atziņām, stāsta Tomsons.

Ņemot vērā pozitīvās atsauksmes, ir iecerēts, ka arī nākamajā gadā konkurss "Baltic Beer Star" varētu risināties kādā no Baltijas valstu alus darītavām. Tomsons akcentē, ka "Baltic Beer Star" ir līdzīgs ikgadējam Eiropas alus ražotāju konkursam Vācijā un konkursam "World Beer Cup" ASV, uz kuru ar savu jaunāko produkciju ik gadu sabrauc alus ražotāji no visas pasaules.

Konkursā izcīnīta medaļa ir kvalitātes apliecinājums, kas garantē, ka konkrētais dzēriens ir augstvērtīgs, standartiem atbilstošs produkts.

Lai veicinātu kvalitatīvas un nekaitīgas produkcijas ražošanu, kā arī uzlabotu piedāvājumu patērētājiem un celtu produkcijas konkurētspēju Baltijas un Eiropas tirgū, starptautisko konkursu "Baltic Beer Star" organizē alus, iesala dzērienu un kvasa biedrība "Alus brālība".