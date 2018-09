Eiropas Centrālā banka (ECB) pirmdien, 17. septembrī, publiskoja jaunās 100 un 200 eiro banknotes, kas nonāks apgrozībā 2019. gada 28. maijā.

Jau ir izlaistas 5, 10, 20 un 50 eiro banknotes, un 100 un 200 eiro banknotes ir pēdējās divas Eiropas sērijas banknotes. Tas nozīmē, ka šī sērija ir pabeigta.

Jaunajās 100 un 200 eiro banknotēs izmantoti jauni un inovatīvi pretviltošanas elementi. Tāpat kā pārējo nominālvērtību banknotes, arī jaunās banknotes viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

Pavadoņhologrammā sudrabotās joslas augšmalā redzami mazi eiro simboli €, kas riņķo apkārt nominālvērtības skaitlim un kļūst skaidrāk saskatāmi tiešā gaismā. Sudrabotajā joslā redzams arī Eiropas portrets, arhitektūras elementu attēlojums un liels eiro simbols €. Uz jaunajām 100 un 200 eiro banknotēm redzams arī uzlabots smaragdzaļš skaitlis. Lai gan smaragdzaļais skaitlis izmantots arī uz visām parējām Eiropas sērijas banknotēm, tā uzlabotajā versijā eiro simboli € redzami arī uz skaitļa.

Jauno 100 un 200 eiro banknošu izmēri atšķiras no veco 100 un 200 eiro banknošu izmēriem. Tagad abu nominālvērtību banknošu platums ir tāds pats kā 50 eiro banknotei. Taču banknošu garums saglabājies nemainīgs – jo garāka banknote, jo lielāka tās nominālvērtība. Pielīdzinot jauno 100 un 200 eiro banknošu platumu 50 eiro banknotei, tās tagad var vieglāk šķirot un apstrādāt banknošu apstrādes iekārtās. Cilvēkiem šīs banknotes arī būs ērtāk turēt makā, un tās varēs izmantot ilgāk, jo tās mazāk nodils.

Papildus pretviltošanas elementiem, kas saskatāmi ar neapbruņotu aci, eiro banknotēs izmantoti arī mašīnlasāmi pretviltošanas elementi. Jaunajām 100 un 200 eiro banknotēm tie ir uzlaboti, kā arī papildināti ar jauniem elementiem, lai banknotes būtu iespējams ātri apstrādāt un autentificēt. Valdes loceklis Īvs Meršs savā runā banknošu atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka pēc jauno 100 un 200 eiro banknošu laišanas apgrozībā visu nominālvērtību eiro banknotes turpinās nodrošināt labu aizsardzību pret viltošanu. Tādējādi eiro banknotes kļūs vēl drošākas, bet tās arī būs vienkāršāk apstrādāt un šķirot.

Eirosistēma, t.i., ECB un 19 eiro zonas valstu centrālās bankas, sniedz atbalstu banknošu šķirošanas iekārtu un banknošu autentiskuma noteikšanas iekārtu ražotājiem, lai sagatavotos jaunajām banknotēm. Tiek sniegts atbalsts iekārtu pārbaužu veikšanā un publicēts saraksts ar banknošu apstrādes iekārtām, kuras sekmīgi izturējušas pārbaudi un spēj apstrādāt jaunās Eiropas sērijas eiro banknotes.

Kā liecina apkopotā informācija par skaidras naudas tendencēm eiro zonā, 2018. gada jūnija beigās apgrozībā atradās 2,7 miljardi 100 eiro banknošu (pēc skaita 13% no visām apgrozībā esošajām eiro banknotēm), savukārt vērtības izteiksmē 100 eiro ir otrā svarīgākā nominālvērtība pēc 50 eiro un aptver gandrīz ceturto daļu (23%) no visu apgrozībā esošo eiro banknošu vērtības. Salīdzinājumam – 200 eiro banknotes veido 1% no apgrozībā esošajām eiro banknotēm un 4% no to kopējās vērtības.

Latvijas Bankas Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs Aleksandrs Antiņš norāda, ka uzņēmējiem ir dots pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos jaunās banknotes laišanai apgrozībā. Vienlaikus ierasts, ka Latvijas Banka aicina neatlikt naudas apstrādes iekārtu pielāgošanu uz pēdējo brīdi. Iepriekšējo Eiropas sērijas banknošu ieviešana notika raiti un bez lieliem sarežģījumiem, tomēr priekšdarbus nepieciešams veikt laicīgi, lai nerastos problēmas ar naudas apstrādes iekārtām un klientu apkalpošanu. Tas īpaši būtiski ir attiecībā uz 100 un 200 eiro banknotēm, kas mazāk tiek izmantotas ikdienas norēķinos, bet kurām ir būtiska loma lielos darījumos un uzkrājumu veidošanā.

Var prognozēt, ka ar jauno 100 un 200 eiro banknošu ieviešanu Latvijā neradīsies nozīmīgi sarežģījumi. Latvijā izmantotās naudas apstrādes iekārtas (ieskaitot komercbanku naudas apstrādes iekārtas un degvielas, dzērienu, autostāvvietu, biļešu automātus) lielākoties tiek iegādātas Rietumeiropā, līdz ar to nepieciešamie priekšdarbi Eiropas sērijas banknošu izmantošanai būs jau veikti. "Ja būs nepieciešamas izmaiņas, lielākoties tās varēs veikt, pieslēdzoties pie iekārtas ar datoru un veicot programmatūras atjauninājumu," skaidro Antiņš. Uzņēmēji aicināti vērsties pie saviem naudas apstrādes iekārtu piegādātājiem un uzturētājiem.

Nepieciešamības gadījumā juridiskajām personām, kas ražo, izplata, uztur banknošu apstrādes iekārtas un banknošu autentifikācijas ierīces, iespējams sazināties arī ar Latvijas Bankas naudas tehnoloģiju ekspertiem, kas nodrošinās iespēju veikt jauno banknošu testus.

Savukārt iedzīvotājiem būtiski zināt, ka viņiem nekas speciāli nebūs jādara – nebūs jāiet uz bankām un banknotes nebūs jāmaina. Eiropas sērijas banknotes apgrozībā nonāk pakāpeniski – ar Latvijas Bankas un komercbanku starpniecību. Pirmā izlaiduma banknotes būs apgrozībā kopā ar jaunajām banknotēm un saglabās savu vērtību bez laika ierobežojuma.

Pirmā Eiropas sērijas banknote ar 5 eiro nominālu pie vairāk nekā 332 miljoniem eiro zonas dalībvalstu iedzīvotāju nonāca 2013. gada maijā, otrās sērijas 10 eiro banknote – 2014. gada septembrī, jaunā 20 eiro banknote – 2015. gada novembrī, bet jaunā 50 eiro banknote – 2017. gada aprīlī.

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji ir starp līderiem eiro zonā informētībā par Eiropas sērijas banknošu dizainu un drošības pazīmēm.