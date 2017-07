Gada laikā Turcija nacionalizējusi uzņēmumus 11 miljardu dolāru vērtībā

Kopš pērnā gada jūlijā Turcijā notikušā valsts apvērsuma mēģinājuma valdība nacionalizējusi 950 uzņēmumus, to pamatojot ar saistību ar puča organizēšanā vainoto Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana politisko sāncensi Fetullu Gulenu, raksta "The New York Times".