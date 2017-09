Kalifornijā radītais ambiciozais startaps "Juicero", kas solīja izgudrot dažādas ar augstām tehnoloģijām attīstītas sulas spiedes un virtuves ierīces, nolēmis pārtraukt darbību, liecina paša uzņēmuma paziņojums mājaslapā.

"Lai piepildītu uzņēmuma misiju, pagājušomēnes paziņojām, ka pārorientēsim mūsu resursus, lai koncentrētos uz produkta cenas samazināšanu. Mēs uzsākām identificēt ceļus, kā varētu finansēt, ražot un izplatīt ierīces par zemākām cenām. Šī procesa laikā kļuva skaidrs, ka, lai radītu efektīvu ražošanas un izplatīšanas sistēmu valsts mērogā mums ir nepieciešama infrastruktūra, kuru mēs kā vienīgie spēlētāji tirgū nespējam nodrošināt," minēts kompānijas paziņojumā.

Jau ziņots, ka iepriekš "Bloomberg" eksperti atklājuši, ka uzņēmuma ražotā sulas spiede lielā mērā vērtējama kā bezjēdzīga. "Juicero" savu sulas spiedi, kas aprīkota ar bezvada internetu un dažādām papildinošām funkcijām, sāka tirgot pērn. Ierīce ir visai specifiska, proti, tā paredzēta lietošanai kopā tikai ar kompānijas piegādātām sagrieztu augļu paciņām, kuras jāievieto sulas spiedē. Paciņas iespējams pasūtīt tikai tad, ja iegādāta ierīce. Tā gan ir ļoti dārga, vērtē "Forbes". Pērn tās cena bija aptuveni 700 ASV dolāru, bet vēl šogad tā bija 400 dolāru.

Medijs ironizēja, ka kompānija tik pat labi varēja nemaz necensties tirgot dārgās ierīces, jo, kā izrādās, sagriezto augļu paciņas iespējams visai vienkārši saspiest ar rokām un sulu iegūt tādā veidā, neizmantojot dārgo ierīci.

Video ar "Bloomberg" žurnālistu eksperimentu iespējams apskatīt šeit.

Kompānija, kas sākot no 2014. gada investīcijās piesaistījusi ap 120 miljoniem ASV dolāru, tostarp no tādām tehnoloģiju nozarē labi zināmām kompānijām kā "Kleiner Perkins Caufield & Byers" un "Alphabet Inc", pēc "Bloomberg" publikācijas kļuva par interneta sensāciju, kur uzņēmuma produkcija tika izsmieta.