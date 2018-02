Vietējie jauno atklājumu dēvē par "mongee" jeb superbanānu – auglis ir nedaudz mīkstāks un saldāks nekā mums jau pazīstamais banāns, un tā miza ir ēdama.

Lai gan katrs banāns maksā sešus dolārus, par pieprasījumu uzņēmums sūdzēties nevar, vēsta "CNN Money". Iedzīvotāji, kā vēsta medijs, no visas Japānas steidzas uz vienīgo to iegādes vietu, Okajamas veikalu "Tenmaya", lai nopirktu jaunatklāto gardumu.

Banāni ir vieni no populārākajiem augļiem Japānā. Jau ilgus gadus valstī tos importē, piemēram, no Filipīnām, kur klimats to audzēšanai ir labāks. Kompānija "D&T Farm", kas izveidojusi šo brīnumaugli, ar laiku cer importa tirgu apsteigt.

Saldā banāna audzēšanas metode paredz agrīnajās augšanas stadijās augli sasaldēt un pēc tam atkausēt. Parasti banānu augšanai nepieciešams 30 grādu siltums, bet "D&T Firm" ir atradis veidu, kā to izaudzēt aukstākā temperatūrā, skaidro uzņēmuma pārstāve Tetsuja Tanaka.

Speciāli izveidotā siltumnīca ar šīs metodes palīdzību ļauj audzēt arī citus augļus, papildina "CNN Money".

Šobrīd uzņēmums ražo aptuveni 30 mārciņas (13,6 kilogramus) banānu ik nedēļu.

"Nākamajā gadā saražotais apjoms varētu desmitkāršoties," ziņo uzņēmuma "D&T Farm" pārstāve, piebilstot, ka tad to tirdzniecība tiktu sākta arī tādās pilsētās kā Tokija un Osaka.