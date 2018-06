Populārais ASV ātrās ēdināšanas restorāns IHOP, kas saviem klientiem pazīstams ar plašu pankūku klāstu, pagājušonedēļ nomainīja savu nosaukumu uz IHOb, kas radīja ievērojamu mulsumu apmeklētāju vidū. Kamēr daudziem lojāliem pankūku mīļotājiem likās, ka "b" varētu nozīmēt "brunch" vai "brokastis", restorānu ķēde atklājusi, ka "b" izcelsme ir no vārda "burgers".

Tajā pašā dienā, 11. junijā, kad tika atklāta burta "b" nozīme šajā nosaukumā, ķēdes restorāni paziņoja presei, ka šī pāreja ir tikai uz laiku. "Nosaukuma maiņa piesaista apmeklētāju uzmanību, " portālam CNBC pavēstīja "Maxim Group" pārstāvis Stīvens Andersons.

Uzņēmums izspēlēja vairākus mārketinga trikus, lai piesaistītu klientus. Nosaukums IHOb tika nomainīts jau pagājušajā nedēļā, taču tā nozīme netika atklāta. Tas veicināja lielu rezonansi sabiedrībā. Sociālo tīklu vietne "Twitter" bija pārpildīta ar cilvēku minējumiem par burtu kombinācijas nozīmi. Tikai pirmdien, 11. jūnijā uzņēmums prezentēja nosaukuma atšifrējumu.

Īstenojot tirdzniecības mārketinga stratēģiju, tiek veicināta septiņu jauno burgeru popularitāte un pārdošana. Šīs pārmaiņas tika ieviestas, lai piesaistītu ēstuvei klientus ne tiki brokastu laikā, bet arī pēcpusdienas un vakariņu laikā.

Dear Internet, we abbreciate your batience. Now let’s see who guessed right. B-hold!!!!! #IHOb pic.twitter.com/Fh3SkZ7s3Y— IHOb (@IHOb) June 11, 2018

Andersons norādīja, ka pankūku māja, kā to dēvē lojālie klienti, ir labi pazīstama kā brokastu vieta, jo IHOP bieži piedāvā neierobežotu daudzumu pankūku par fiksētu cenu. Līdz ar to vairāk nekā 50% no klientu bāzes ēstuvi apmeklē tikai no rītiem. Viņš piebilst, ka cilvēki, kuri ierodas, piemēram, pulksten 11.00 ne vienmēr grib pankūkas. Burgeri un sviestmaizes ir ļoti tuvu tam ēdienu klāstam, ko IHOP ir piedāvājis tradicionāli. Kompānija burgerus saviem klientiem piedāvā jau no pirmās atvēršanās dienas 1958. gadā, bet daudzi cilvēki par to, kā nu atklājies sociālajos tīklos, pat nenojauta.

Burgeru bizness ir strauji augošs. ASV ir vērojams pieaugums aptuveni par 3% līdz 3,5% gadā. Šis ir virziens kā IHOP varētu piesaistīt vairāk apmeklētāju, un pievienošanās IHOb varētu būt gudrs veids kā to panākt, skaidro Andersons.

Galvenais IHOP mārketinga darbinieks Breds Hēlijs, skaidro, ka pēc noteikta laika IHOP atgriezīsies atpakaļ pie brokastu piedāvājumu reklamēšanas.

Šāda mārketinga stratēģija ātro ēdināšanu restorānu vidū praktizēta jau arī agrāk, un tā veiksmīgi darbojās. 2008. gadā picērija "Pizza Hut", kas pieder mātesuzņēmumam "Yum! Brands" uz laiku nomainīja savu nosaukumu uz "Pasta Hut", cenšoties popularizēt savus makaronu ēdienus. Uzņēmumam nācās saskarties ar dažādiem viedokļiem par notikušo, taču gadu pēc tam, kad tika nomainīts nosaukums uz "Pasta", bija vērojams pārdošanas pieaugums par 1,5 %.