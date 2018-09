Lorencens ir strādājis gan pie jaunuzņēmumu radīšanas, gan kā riska kapitālists, un viņš pats atzīst, ka vislabāk jūtas kaut kur pa vidu starp šīm abām jomām. Tradicionāli riska kapitālists nodrošina finansējumu, tomēr Lorencens norāda, ka jaunās paaudzes riska kapitālisti ir atšķirīgi – papildus finansējumam sniedz arī padomus un ir gatavi uzrotīt piedurknes, lai palīdzētu uzņēmumiem augt. Lai šodien būtu labs investors, it īpaši finanšu sektorā, ir labi jāpārzina attiecīgā joma un ir jābūt vēlmei palīdzēt citiem. Nevar atzvelties krēslā un gaidīt investīciju atdevi.

Savukārt, strādājot jaunuzņēmumā, ir iespēja radīt kaut ko jaunu, un tas tiešām ir aizraujoši, rada piepildījumu un ir jēgpilni. Lorencens neslēpj, ka darbs jaunuzņēmumā aizņem daudz laika, tādēļ maz atliek laika, ko veltīt ģimenei. Tomēr vissarežģītākais ir saprast, kad kaut ko mainīt, vienlaikus ņemot vērā gan investorus, gan klientus. Tāpat svarīgi ir atrast cilvēkus, ar kuriem roku rokā strādāt, jo kopā nāksies pavadīt daudz laika. Jaunuzņēmumi bieži saskaras ar problēmām, līdz ar to var redzēt gan labo, gan slikto katrā cilvēkā.

Domā globāli

"Latvijas jaunuzņēmumu komandas jau no paša sākuma domā globāli, un tas, protams, ir ļoti labi. Uzņēmēji dabīgā veidā ir spiesti domāt plašāk par savas valsts robežām, kas nav tik raksturīgi citās Rietumeiropas valstīs," paslavē Lorencens. Viņaprāt, Latvijas uzņēmējdarbības vidi raksturo arī augsts digitalizācijas līmenis, tāpat esam noskaņoti nodarboties ar uzņēmējdarbību, radīt jaunus uzņēmumus. Šodien jaunuzņēmumi tiek radīti gandrīz visās pasaules vietās, vairs nav runas tikai par lielajām pilsētām, piemēram, Londonu.

Ir daudzi pasaulē pazīstami jaunuzņēmumi no mazām valstīm, piemēram, Igaunijas "TransferWise". Savukārt "Skype" panākumu laurus kā savus redz daudzas valstis, ne tikai Igaunija, tomēr ir ļoti svarīgi, ka mazā valstī ir bijusi šī "bāka", kas spējusi izgaismot ceļu jauniem uzņēmējiem un vienlaikus pierādīja, ka svaigas idejas var rasties un attīsties mazās un nelielās valstīs. Šādi uzņēmumi pievelk finansējumu, jaunus talantus, turklāt to esamība joprojām nes augļus šodienas jaunuzņēmumu vidē.

Finanšu jaunuzņēmumi ne vienmēr seko principam "get money, get out", pārdodot savu biznesu kādai liela bankai. Lorencens uzskata, ka arī finanšu jomā mazi uzņēmumi var augt un attīstīties, un sākt konkurēt noteiktās nišās ar bankām. Nav noslēpums, ka daudzās finanšu jomās var uzlabot pakalpojumu servisu. Piemēram, šobrīd Lorencens ir investējis jaunuzņēmumā "Grandhood", kas darbojas pensiju jomā. Lēmums par pensijām ikvienam cilvēkam ir ļoti svarīgs, arī viņš apzinās, ka ir jākrāj pensijai, jo nevarēs paļauties uz savas valsts pensiju. Un, tā kā pensijas ir tik būtisks ikviena cilvēka dzīves aspekts, jaunuzņēmumi var konkurēt ar bankām šajā jomā, ja spēj piedāvāt labāku servisu nekā bankas. Un arī cilvēkam nav problēmu izvēlēties kāda jaunuzņēmuma pakalpojumu, tāpat to var attiecināt uz tādām jomām kā hipotekārie kredīti u. tml. Jo nozīmīgāks lēmums par lielākām summām, jo cilvēki labprātāk vēlas, lai būtu pēc iespējas vairāk pakalpojumu un uzņēmumu, no kuriem izvēlēties.

Varbūt pēc desmit gadiem varēs runāt par jaunuzņēmumu, kas ir izaudzis līdz klasiskās bankas līmenim.

Piemēram, tādi jaunuzņēmumi kā "Revolut" un "N26" aug un konkurē ar bankām. Mēs visi runājam par pārmaiņām, tomēr Lorencens uz tām raugās desmitgažu laika skalā. Nebūs kardinālu pārmaiņu, ko varēs redzēt jau rīt. Varbūt pēc desmit gadiem varēs runāt par jaunuzņēmumu, kas ir izaudzis līdz klasiskās bankas līmenim. Vai Lorencens redz, ka finanšu jaunuzņēmumi ar laiku kļūs par bankām? Viņa atbilde ir – jā. Šobrīd labs piemērs ir "N26", kas dodas minētajā virzienā. Nebūs arī gluži tā, ka finanšu jaunuzņēmumi izspiedīs bankas, vietas tirgū pietiks visiem. Arī bankas arvien vairāk virzīsies uz digitālo vidi, tās būtiski mainīsies.

Jāpaplašina redzesloks

Finanšu jaunuzņēmumi konkurē ne tikai ar bankām, spriež Lorencens, jaunajiem uzņēmējiem ir jāskatās arī, piemēram, apdrošināšanas virzienā. Finanšu jaunuzņēmumi banku lauciņā ielauzās ar maksājumiem, jo tas ir samērā vienkāršs pakalpojums. Ir vēl ļoti daudz jomu, kurās var uzlabot banku sniegtos pakalpojumus. Te var runāt par hipotekārajiem kredītiem, nekustamā īpašuma nozari, finanšu tirgiem. Vienlaikus jaunajiem uzņēmējiem joprojām ir pietiekami sarežģīti ieiet šajos tirgos. "Ja tas būtu vienkārši, tas jau būtu izdarīts," smej Lorencens. Tie nav normatīvie akti, kas attur finanšu jaunuzņēmumus konkurēt ar bankām atsevišķās nišās, patiesībā regulējums tieši palīdz. Stājas spēkā Eiropas direktīvas, kas sniedz jaunuzņēmumiem pieeju informācijai un datiem. Arī ideju ir gana, taču to izpildījums un pašu uzņēmumu un pakalpojumu "būvēšana" ir vissarežģītākais posms. Tāpat ir jāatrod finansējums savām idejām, tas arī nav tik vienkārši.

Tie nav normatīvie akti, kas attur finanšu jaunuzņēmumus konkurēt ar bankām atsevišķās nišās, patiesībā regulējums tieši palīdz.

Arī pašas bankas kopumā arvien pozitīvāk skatās uz finanšu jaunuzņēmumiem un vairs nav tik noraidošas. "Ir lietas, ko var darīt kā jaunuzņēmums, un ir lietas, ko var darīt kā banka. Un abas šīs formas sadarbībā var panākt daudz vairāk," uzskata Lorencens.

Pirms kādiem 5–6 gadiem nostāja bija – bankas pret jaunuzņēmumiem, bankas uzskatīja, ka tās lietas, ko dara jaunuzņēmumi, nesekmēsies, un arī pašiem jaunuzņēmumiem bankas nepatika. Tagad abas puses ir nobriedušas, daudz labāk izprot otru pusi. Protams, joprojām ir milzīgas bankas, kuras nesaredz vajadzību iesaistīties jaunuzņēmumu kustībā, tā ir pilnīgi brīva izvēle. Tomēr, pēc Lorencena domām, šādi rīkojoties, šīs bankas zaudē iespējas.

Panākumi nenāk vienā dienā

Piemēram, viens no Lorencena jaunuzņēmumiem "Grandhood" darbojas pensiju biznesā. Skandināvijā lielās kompānijas gādā par savu darbinieku pensijām, savukārt "Grandhood" orientējas uz mazajiem uzņēmumiem, kuros strādā mazāk par 20 cilvēkiem, un sniedz šiem uzņēmumiem iespēju parūpēties par savu darbinieku pensijām. Uzņēmums pensiju naudu investē ETF ("Exchange-Traded Fund") fondos, tajā ir savi padomnieki, kas konsultē cilvēkus par ieguldījumiem. Turklāt jaunuzņēmumam ir zemākas izmaksas, līdz ar to arī cenas.

Tā arī ir jaunuzņēmumu būtība – radīt kaut ko jaunu jomās, kur pati nozare nevēlas inovācijas.

Lorencens secinājis, ka tā arī ir jaunuzņēmumu būtība – radīt kaut ko jaunu jomās, kur pati nozare nevēlas inovācijas. Tādā veidā tiek radīta pievienotā vērtība sabiedrībai un cilvēkiem, kā arī pelnošs bizness. Protams, vienmēr būs smaga cīņa ar pastāvošo kārtību. "Startup Wise Guys" akseleratora vadītājs Kristobals Alonso savulaik ir teicis: "Lai kaut ko panāktu vienas dienas laikā, ir jāstrādā 10 gadus." Tas ir smags darbs visiem iesaistītajiem, kā arī risks, kas var neatmaksāties.

Ir brīvas nišas

Maziem un vidējiem uzņēmumiem bieži vien ir grūtības piekļūt finansējumam, bankas labprātāk kreditē lielos un stabilos uzņēmumus. Lorencens norāda, ka Eiropā tieši mazie uzņēmumi nodrošina ekonomikas izaugsmi un arvien vairāk cilvēku darbojas neatkarīgi, veido savus individuālos uzņēmumus. Tā ir izteikta tendence. Un ir svarīgi atbalstīt šos uzņēmējus, tas ir darba lauciņš finanšu jaunuzņēmumiem.

Runājot par blokķēdes tehnoloģiju un kriptoaktīviem, Lorencens nodala šos divus jēdzienus. Tehnoloģijai tiešām ir liels potenciāls, piemēram, transporta nozarē, lai spētu izsekot kravas. Par kriptoaktīviem viņš gan nav tik pārliecināts, vēl ir jāsagaida pirmā lielā krīze šajā jomā, lai vēlreiz pārdomātu to pielietojumu. Tam ir vajadzīgi gadi.

Sākotnējam monētu piedāvājumam (ICO – "Initial coin offering"), Lorencena skatījumā, ir divi aspekti, viņš tiem pieiet kā – glāze pa pusei pilna vai tukša. Pa pusei pilna – tirgū ir pieprasījums pēc pūļa finansējuma, ir nepieciešamas atbilstošas platformas un rīki, lai to izdarītu. Pa pusei tukša – tehnoloģija vēl nav noslīpēta, pastāv finanšu riski. "Es teiktu "jā" konceptam, bet "nē" – tehnoloģijai," atklāj Lorencens.

Dati nāk

Mākslīgais intelekts ienāk arī banku sektorā, bet tas ir samērā maz redzams klientiem, lielākoties tas tiek pielietots, lai samazinātu izmaksas, automatizētu iekšējos procesus, kas klientiem paliek neredzami. Šobrīd mākslīgais intelekts nav tik tālu attīstījies, lai komunicētu ar cilvēkiem, bet mēs dodamies šajā virzienā.

Nākamā lielā lieta finanšu sektorā būs dati, finanšu datu pielietojums dažādās citās jomās.

Lorencens domā, ka nākamā lielā lieta finanšu sektorā būs dati, finanšu datu pielietojums dažādās citās jomās. Piemēram, šogad ir stājusies spēkā otrā maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2), Eiropas regulējums banku jomā ļaus mainīt līdzšinējo kārtību maksājumos, maksātspējas novērtēšanā utt. Uzņēmumiem jau šobrīd ir pieejama daļa banku datu, vienlaikus attiecīgiem datiem piederot pašiem cilvēkiem. Jāatceras, ka Eiropas normatīvie akti ir stimulējuši inovācijas, nevis tās kavējuši.