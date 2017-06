"Mums ir daudz ko mācīties un daudz ko iegūt no Igaunijas, īpaši kļūstot tikpat digitāliem, kādi jūs jau esat. Bet arī saskaroties ar jauniem izaicinājumiem, vai tie būtu aizsardzībā, migrācijā vai tehnoloģiskajā attīstībā," sacīja Junkers.

"Tas ir Eiropas Savienības nākotnes redzējums, kāds ir nepieciešams Eiropai. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Igaunija spēj to sniegt," uzsvēra EK priekšsēdētājs.

"Igaunijas mīlas stāsts ar Eiropu sākās ilgi, pirms jūs bagātinājāt mūsu Savienību 2004.gada pirmajā maijā. Igaunijas neatkarības arhitekti bija kļuvuši par lieciniekiem kara šausmām un viņiem bija redzējums par mierīgu Eiropu, kas ir būvēta, balstoties uz ekononomisku un politisku integrāciju," sacīja Junkers.

Viņš teica, ka pat pirms tam jaunigauņu kustībai bija sauklis: "Būsim igauņi, bet kļūsim eiropieši!"

Junkers norādīja, ka arī šodien šis Eiropas gars ir dzīvs, jo igauņiem regulāri ir viens no pozitīvākajiem viedokļiem par ES.

"Esmu pārliecināts, ka Igaunijas prezidentūra izmantos šo pozitīvo pamatu un sniegs ieguldījumu, veidojot tādu nākotni visiem eiropiešiem, kurā būs vairāk labklājības un drošības. Jūsu programma un izvirzītās prioritātes nepārprotami par to liecina. No drošības līdz ilgtspējai, no aizsardzības līdz labklājībai, darbs, ko jūs paveiksiet nākamajos sešos mēnešos palīdzēs mums veidot Eiropu, kas sniedz rezultātus," teica EK prezidents.

Igaunija kļūs par ES Padomes prezidējošo valsti sestdien.