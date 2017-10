Incidents notika ceturtdien, kļūstot par pirmo šāda veida saskriešanos Kanādas vēsturē.

Neviens no sešiem lidmašīnas pasažieriem un diviem apkalpes locekļiem sadursmē neguva traumas.

Komerciālais laineris piederēja Kvebekā bāzētajai "Skyjet Aviation", raksta aģentūra "Reuters".

"Esmu neizsakāmi atvieglots, ka lidmašīna guva vien nelielus bojājumus un varēja droši nolaisties," pauda Garno.

Ar droniem aizliegts lidot tuvāk par 5,5 kilometriem no Kanādas lidostām, helikopteru nosēšanās laukumiem un jūras lidmašīnu piezemēšanās vietām, skaidro "Reuters". Likuma pārkāpēji riskē ar lielu soda naudu un pat cietumsodu.

Šogad Kanādas Transporta ministrija aplēsusi 1596 ar droniem saistītus incidentus. 131 no tiem uzskatāmi par tādiem, kas radījuši draudus aviācijas drošībai. Pērnā gada novembrī lidmašīna ar 54 pasažieriem netālu no Toronto bija spiesta strauji izvairīties no kāda lidojoša objekta, savainojot divus apkalpes locekļus.