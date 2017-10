Kampaņa, kas saucās "Nešaujiet mūs" un tika pozicionēta, kā ASV tumšādaino kustības "Black lives matter", dod ieskatu tajā, kā Krievijas aģenti rada plašu interneta ekosistēmu, kurā šķeltnieciski politiski vēstījumi tiek nostiprināti dažādās platformās, tādējādi pastiprinot kampaņu, ko vadīja viens avots - ar Kremli saistīts uzņēmums "Internet Research Agency".

Tagad kampaņas lapa "Facebook" ir slēgta. Tas bijis viens no 470 profiliem, kas bija saistīts ar šo uzņēmumu.

Šī kampaņa uzsvēra policijas brutalitātes gadījumus pret tumšādainajiem. CNN pieļauj, ka šādām aktivitātēm bija divējāds mērķis - motivēt afroamerikāņus uz protestiem un iedrošinot citus iedzīvotājus vērtēt tumšādaino amerikāņu aktīvismu kā pieaugošu draudu.

Kādā no "Nešaujiet mūs" radītām sacensībām kampaņa aicināja sekotājus meklēt un trenēt pokemonus "Pokemon Go" aplikācijā vietās, kur bija notikuši policijas brutalitātes incidenti. Uzvarētāji saņēma dāvanu kartes.

Lai gan nav zināms, ko organizētāji šādi centās panākt, tomēr CNN izsaka iespējamību, ka mērķis bija radīt cilvēku pulcēšanos šajās vietās.

"Pokemon Go" spēles radītājs "Niantic" medijam uzsvēris, ka platforma izmantota bez atļaujas.

Pēc šādu ziņu izskanēšanas sociālo tīklu lietotāji steidz jokot par populārās spēles izmantošanu politiskiem mērķiem.

So Russia used Pokemon Go to meddle in our election, and we ended up with Gumshoos as president. pic.twitter.com/hW0ZLixpml