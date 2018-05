ASV Tenesī štatā bāzētā leģendārā akustisko un elektrisko ģitāru ražotāja "Gibson Brands Inc." pieteikusi maksātnespējas procedūru, paziņoja kompānijas pārstāvji.

Uzņēmumam ir vismaz 100 miljonus ASV dolāru lielas parādsaistības, taču tās, iespējams, sasniedz pat 500 miljonu ASV dolāru atzīmi, aplēsis "CNN Money".

Saskaņā ar bankrotu procedūras 11. pantu, kompānijai, vienojoties ar kreditoriem, tiks ļauts pārstrukturēt parādsaistības un finanses.

Kā uzsver "CNN Money", neskatoties uz sākto bankrota procedūru, uzņēmums pēc tās cer atkal nostāties uz kājām. To kompānija iecerējusi paveikt, likvidējot biznesa daļas, kas nodarbojas ar elektroierīču pārdošanu. Tādējādi, kā uzskaita medijs, tirdzniecībā vairs netikšot laistas austiņas un skandas, kā arī citi mazāki aksesuāri.

Savulaik viena no dārgākajām kompānijas ģitārām – Džona Lenona "Gibson J-160" – tika pārdota par diviem miljoniem ASV dolāru. Savukārt vienam no grupas "The Rolling Stones" dibinātājiem Kītam Ričardam piederošā ģitāra tika pārdota par vienu miljonu ASV dolāru. Ričards ar šo ģitāru, ko aizvien mēdz dēvēt par "svēto grālu", uzstājās grupas debijas koncertā slavenajā Eda Salivana TV šovā.

Ar kompānijas ražotajām ģitārām spēlējuši arī tādi leģendāri mūziķi kā Elviss Preslijs, Eltons Džons, Deivids Bovijs, Džimijs Peidžs un citi.