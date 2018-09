Pēc Dānijas bankas " Danske Bank " pasūtījuma veiktajā izmeklēšanā tās Igaunijas filiālē konstatēts, ka lielākā daļa no filiāles 10 000 klientiem nerezidentiem bijuši aizdomīgi un lielākā daļa no naudas plūsmas caur šo filiāli, kuras kopsumma pārsniegusi 200 miljardus eiro, bijusi aizdomīga.

Banka atzinusi, ka situācija naudas atmazgāšanas skandālā iesaistītajā Igaunijas filiālē bijusi daudz sliktāka, nekā sākumā domāts.

"Danske Bank" uzraudzības padomes vadītājs Ole Andersens trešdien, 19. septembrī, atvainojies par notikušo, bet "Danske Bank" vadītājs Tomass Borgens atkāpies no amata.

Andersens atzinis, ka "banka nav rīkojusies pietiekami atbildīgi šajā jautājumā". Viņš atvainojies bankas klientiem, investoriem, darbiniekiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

"Nav šaubu, ka ar Igaunijas filiāli saistītās problēmas bija lielākas nekā mēs domājām, iniciējot izmeklēšanas. Šo izmeklēšanu rezultāti liecina par dažām ļoti nepieņemamām un nepatīkamām lietām mūsu Igaunijas filiālē, kā arī tās liecina, ka (..) kontrole grupas līmenī attiecībā uz Igauniju bija neadekvāta," teikts "Danske Bank" uzraudzības padomes priekšsēdētāja paziņojumā.

Izmeklēšanā, kuru veica neatkarīgā juridiskā firma "Bruun & Hjelje", Igaunijas filiālē identificēti apmēram 10 000 klienti nerezidenti, bet izmeklēšana aptvēra vēl apmēram 5000 klientu ar nerezidentu pazīmēm.

Izmeklēšana aptvēra 12 000 dokumentu un vairāk nekā astoņus miljonus elektroniskā pasta vēstuļu, tika veiktas vairāk nekā 70 iztaujāšanas, kurās uz jautājumiem atbildēja pašreizējie un bijušie dažāda līmeņa darbinieki. Izmeklēšanā pilnu laiku nodarbināti 70 cilvēki.

Bankas paziņojumā teikts, ka par izmeklēšanā noskaidroto informētas varasiestādes. Izmeklēšana turpinās.

Izmeklēšanā konstatēts, ka apmēram 10 000 klienti nerezidenti veikuši pavisam apmēram 7,5 miljonus maksājumu, bet apmēram 5000 klienti ar nerezidentu pazīmēm veikuši vēl 2,5 miljonus maksājumu. Visu šo maksājumu kopsumma bijusi apmēram 200 miljardi eiro.

"Līdz šim izmeklēšanā veikta analīze par apmēram 6200 klientiem, kas atbilda visvairāk riska kritērijiem. Konstatēts, ka no šiem klientiem vairākums bijuši aizdomīgi," teikts "Danske Bank" paziņojumā.

"Mēs sagaidām, ka aizdomīga būs būtiska maksājumu daļa," piebilsts paziņojumā.

Tā kā banka nespēj precīzi novērtēt aizdomīgo transakciju apjomu, tās uzraudzības padome nolēmusi ziedot visus ieņēmumus no Igaunijas filiāles klientiem no 2007. līdz 2015. gadam – 200 miljonus eiro – cīņai pret starptautiskajiem finanšu noziegumiem. Šī ziedojuma saņemšanai tiks izveidots no "Danske Bank" neatkarīgs fonds, kas atbalstīs iniciatīvas cīņai pret finanšu noziegumiem, tostarp naudas atmazgāšanu, tajā skaitā Dānijā un Igaunijā.

2014. gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka "Danske Bank" Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.

Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015. gadam caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese. Tomēr pēdējā laikā izteikti pieņēmumi, ka atmazgātā summa bijusi daudz lielāka.