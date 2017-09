Biržu indeksi piektdien, 1. septembrī, pieauga, noslēdzoties nedēļai, kuras laikā akciju tirgus bija ietekmējušas bažas par Ziemeļkorejas raķešu izmēģinājumu un orkāns "Hārvijs", kas skāra ASV naftas un gāzes rūpniecības objektus. Lēnāka jaunu ASV darbavietu rašanās augustā arī palīdzēja mazināt investoru bažas, ka ASV Federālā rezervju sistēma varētu pacelt procentlikmes trešoreiz 2017. gadā.

Naftas cenas pieauga Ņujorkas biržā, bet kritās Londonas biržā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm oktobrī piektdien palielinājās par 0,06 ASV dolāriem līdz 47,29 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm novembrī Londonas biržā kritās par 0,11 dolāriem līdz 52,75 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,2% līdz 21 987,56 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 2476,55 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 6435,33 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,1% līdz 7438,50 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,7% līdz 12 142,64 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,7% līdz 5123,26 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1910 līdz 1,1862 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,2932 līdz 1,2955 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 109,97 līdz 110,28 jenām par dolāru.