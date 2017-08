ASV biržu indeksi piektdien nedaudz pieauga, bet Eiropas biržu indeksi nedaudz kritās, analītiķiem negaidot svarīgus paziņojumus pirms piektdien paredzētās pasaules centrālo banku vadītāju sanāksmes ASV Vaiomingas štatā .

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga, orkānam "Harvey" ("Hārvijs") tuvojoties ASV naftas ieguves vietām Meksikas līcī.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm oktobrī piektdien palielinājās par 0,44 ASV dolāriem līdz 47,87 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm oktobrī Londonas biržā kāpa par 0,37 dolāriem līdz 52,41 dolāram par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,1% līdz 21 813,67 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 2443,05 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 6265,64 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,1% līdz 7401 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,1% līdz 12 167,94 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,2% līdz 5104,33 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1800 līdz 1,1926 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga no 1,2799 līdz 1,2876 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 109,26 līdz 109,30 jenām par dolāru.