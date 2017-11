ASV biržu indeksi pirmdien pieauga līdz jauniem rekordiem otro tirdzniecības sesiju pēc kārtas, ko veicināja gaidāma liela apvienošanās tehnoloģiju nozarē, bet Eiropas biržu indeksi lielākoties kritās.

Pirms tirdzniecības sesijas sākuma Ņujorkas biržā ASV mikroshēmu ražotājs "Broadcom" izteica 130 miljardu dolāru (111,5 miljardu eiro) vērtu pārņemšanas piedāvājumu konkurentam "Qualcomm", paredzot īstenot visu laiku vērienīgāko apvienošanās darījumu tehnoloģiju nozares vēsturē.

Pēc šī piedāvājuma "Broadcom" un "Qualcomm" akciju cenas kāpa par vairāk nekā 1%.

Jēlnaftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās sasniedza pēdējo divu gadu augstāko līmeni, reaģējot uz plašu pretkorupcijas izmeklēšanu Saūda Arābijā, kuras ietvaros aizturēts princis un investors miljardieris Al Valīds bin Talals.

Naftas kompāniju "Royal Dutch Shell" un BP akciju cenas kāpa par vairāk nekā 2%, un krasi pieauga arī "Chevron", "ConocoPhillips" un "Exxon Mobil" akciju cenas.

"Šodien lielais stāsts ir enerģētika un IT nozare," sacīja LBBW pārstāvis Karls Helings.

"Tas varbūt atbalsta optimismu saistībā ar firmu apvienošanos un iegādes darījumiem."

Londonas biržas indekss pieauga līdz jaunam tirdzniecības sesijas noslēguma rekordam. Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi kritās, un "CMC Markets UK" tirgu analītiķis Deivids Medens to izskaidroja ar jaunumu trūkumu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kāpa, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm decembrī pirmdien pieauga par 1,71 ASV dolāru līdz 57,35 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm janvārī Londonas biržā kāpa par 1,61 dolāru līdz 63,68 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 23 548,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 2591,13 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 6786,44 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,03% līdz 7562,28 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,07% līdz 13 468,79 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5507,25 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1610 līdz 1,1614 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3073 līdz 1,3175 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 114,05 līdz 113,71 jenai par dolāru.