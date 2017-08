Pasaulē lielākā kopbraukšanas uzņēmuma "Uber" padome izvēlējusies jauno uzņēmuma vadītāju – pašreizējo ceļojumu kompānijas "Expedia" izpilddirektoru Daru Kosrovšahi, liecina "Recode" rīcībā esoša informācija.

Kompānija strādājusi bez vadītāja kopš jūnija, kad no amata atkāpās skandālu nomocītais Treviss Kalaniks. Kosrovšahi oficiāli piekrišanu darba piedāvājumam vēl nav devis, bet, kā vēsta "Recode", tas notiks tuvāko dienu laikā. Gaidot uzņēmēja un kompānijas formālo vienošanos, pasaules mediji cenšas iemācīties precīzi izrunāt irāņu izcelsmes amerikāņa uzvārdu, kā arī skaidro, kā Dara Kosrovšahi kļuva par tehnoloģijas nozares uzņēmumu superzvaigzni.

48 gadus vecais uzņēmējs dzimis Irānā bagātā ģimenē, kas, pārvaldot "Alborz Investment Company" korporāciju, bija iesaistīta farmācijas, ķimikāliju un pārtikas ražošanas biznesā. 1978. gadā neilgi pirms Irānas revolūcijas valsts uzņēmumu nacionalizēja, un Kosrovšahi ģimene politisko pārmaiņu laikā bija spiesti emigrēt no valsts.

Dara ieradās ASV deviņu gadu vecumā, kopā ar ģimeni apmezdamies Tarijtovnas pilsētā pie Hudzonas upes. Kad viņa tēvs atgriezās Irānā, lai parūpētos par Irānā palikušajiem radiniekiem, oficiālā Teherāna aizliedza viņam atkal izbraukt no valsts, tāpēc nākamos sešus gadus toreiz vēl topošo "Uber" priekšnieku audzināja māte.

Pēc absolvēšanas 1991. gadā Kosrovšahi pievienojās "Allen and Co" finanšu kompānijai, kur strādāja par analītiķi, bet tūrisma industrijā viņš debitēja 1998. gadā, kad pievienojās "USA Networks" (pašreiz IAC) kompānijai, kura 2001. gadā no "Microsoft" iegādājās "Expedia" par aptuveni diviem miljardiem ASV dolāru.

2005. gadā, kad populārā ceļojumu kompānijas atdalījās no IAC, viņš kļuva par "Expedia" vadītāju. Viņa vadības laikā uzņēmuma vērtība pieaugusi no aptuveni diviem miljardiem līdz 23 miljardiem ASV dolāru, bet apgrozījums no 2,1 miljarda 2005. gadā līdz 8,7 miljardiem ASV dolāru 2016. gadā.

Kad runa ir par politiku, Kosrovšahi asi iestājas pret ASV prezidentu Donaldu Trampu. "Expedia" kopā ar "Microsoft" un "Amazon" bija pašas pirmās kompānijas, kas asi kritizēja un dēvēja Trampa imigrācijas rīkojumu par antikonstitucionālu un parakstījās par tā pretlikumību.

Tāpat viņš ir viens no aktīvākajiem tvitera lietotājiem lielo uzņēmumu vadītāju vidū. Tieši tviterī atrodami vairāki Kosrovšahi pārmetumi Trampam par imigrācijas ierobežojumiem, kā arī retorika par nesenajām sadursmēm Virdžīnijas štata Šarlotsvilas pilsētā.