Pirmais trauksmi par šādu T-kreklu pieejamību ASV lielākā tirdzniecības tīkla interneta veikalā mēneša sākumā cēla Lietuvas vēstnieks ASV Rolands Krisčūns, norādot, ka "briesmīgi noziegumi tika pastrādāti zem Padomju Savienības sirpja un āmura".

Lithuania's Ambassador's in the US @RolandasKr open letter to @Walmart: Horrific crimes were committed under the Soviet symbols of a sickle-and-hammer. We trust on Walmart to withdraw the T-shirts and other products with USSR symbols. pic.twitter.com/6cQeUHKE1f— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) September 6, 2018