Portugāles 'finanšu Ronaldu' – Reiznieces-Ozolas galvenais konkurents cīņā par Eirogrupas vadību

Uz amatu pieteikušie četri kandidāti – Reizniece-Ozola, Peters Kažimīrs no Slovākijas, Mario Senteno no Portugāles un Pjērs Gramenja no Luksemburgas. Visi 19 eirozonas ministri par jauno Eirogrupas prezidentu balsos 4. decembrī, pirmdien.

Lai uzvarētu jau vēlēšanu pirmajā kārtā, kādam no kandidātiem jāiegūst 10 no 19 balsīm. Ja vajadzīgais balsu skaits netiek saņemts, tad katrs no kandidātiem tiks informēts par pirmajā kārtā saņemto balsu skaitu, pēc tam kandidāts var izlemt atkārtoti, vai pieteikties balsošanas otrajai kārtai. Tā tiek balsots, līdz kāds no kandidātiem saņem nepieciešamo balsu vairākumu.

Kā galvenais amata pretendents minams Portugāles finanšu ministrs Mario Senteno, kas ieguvis iesauku "Eiropas finanšu ministru Ronaldu", vēsta "The Financial Times". Nozīmīgi, ka publiski pirmo reizi viņu tā nodēvēja Vācijas finanšu ministrs Volfgangs Šauble.

Foto: AFF/Scanpix/LETA

Kā liecina laikraksta informācija, vislielākās izredzes uz amatu ir Portugāles ministram, kura vadības laikā Portugāle ievērojami uzlabojusi savu ekonomikas stāvokli – tā sasniegusi mazāko budžeta deficītu 40 gadu laikā, kā arī atguvusi investīcijām labvēlīgi starptautisko kredītreitingu.

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Standard & Poor's" (S&P) septembrī paaugstinājusi valsts kredītreitingu līdz investīcijām piemērotam līmenim BB+. Tiesa gan, abas pārējās lielās kredītreitingu aģentūras "Fitch" un "Moody's" Portugālei nav bijušas tik labvēlīgas un kredītreitingu atstājušas investīcijām nepiemērotā jeb tā dēvētajā atkritumu līmenī.

Portugālē un ES līderu lokā viņš dēvēts par "finanšu Ronaldu", tādējādi atsaucoties uz slaveno portugāļu futbolistu Krištianu Ronaldu.

Reizneces-Ozolas izredzes starptautiskajā presē tiek vērtētas atturīgi. "Financial Times" atgādina, ka pirms četriem gadiem viņa iebilda pret eiro ieviešanu Latvijā. Tāpat, kā uzsver "Reuters", viņa līdzšinējās Eirogrupas tikšanās reizēs vairāk bijusi klusa, nevis aktīvi paudusi savas valsts pozīciju un aktīvi iesaistījusies diskusijās par eirozonas nākotni.

“Reuters” vērtējumā ZZS sevi vairāk asociē ar centriski labējiem spēkiem, ko Eiropas Parlamentā pārstāv ETP politiskā grupa. Taču, kā uzsver “Politico”, ETP šoreiz spēka līdzsvara nolūkos piekāpusies un šo amatu pozīciju atvēlējusi saviem lielākajiem konkurentiem no sociālistu bloka, kas jau neformāli izvēlējušies Senteno kandidatūru. Tādējādi arī šis apstāklis samazina Reiznieces-Ozolas izredzes.

No ZZS Eiropas Parlamentā ievēlēta Iveta Grigule, kura formāli atrodas Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupā, taču EP sasaukuma laikā izpelnījusies asu kritiku par balsojumu EP pret rezolūciju cīņai ar Krievijas propagandu.

Eirogrupa, kuras sastāvā strādā 19 eirozonas finanšu ministri, ir ietekmīgākā neformālā ES institūcija. Tā ar balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju uz 2,5 gadiem, šo amatu var ieņemt tikai ES dalībvalsts finanšu ministrs.

Lai gan Eirogrupa ir neoficiāla institūcija, tā tiek vērtēta kā ārkārtīgi nozīmīga. To pārstāvoši ministri apspriež jautājumus saistībā ar viņu pārstāvēto valstu kopīgajiem pienākumiem attiecībā uz eiro valūtu, kā arī ekonomiskās krīzes laikā pieņēmuši lēmumus par aizdevuma programmas īstenošanu un pagarināšanu Grieķijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai un Kiprai.

Eirogrupas prezidents apvieno šos pienākumus ar savas valsts finanšu ministra amata pienākumiem. Pašreizējais Eirogrupas priekšsēdētājs Deiselblūms amatā stājās 2013.gada janvārī, aizstājot iepriekšējo Eirogrupas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru, kurš pašreiz pilda Eiropas Komisijas (EK) prezidenta pienākumus.