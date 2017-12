Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kuru pārstāv Eirogrupas prezidenta amata pretendente, pašreizējā finanšu ministre Dana Reizneice-Ozola 2013. gadā nebija pret eiro valūtas ieviešanu Latvijā, bet gan iebildusi pret ieviešanas procesu, intervijā "Bloomberg" sacīja Reizniece-Ozola.

"Zaļo un zemnieku savienība nebija pret eiro kā tādu," viņa sacīja, piebilstot, ka partija iestājusies pret tā brīža valdības lēmumu, kad tieši eiro būtu jāievieš..

Viņa norādīja, ka ieviešanas laikā sabiedrības atbalsts eiro ieviešanai bijis kritiski zems – 25%.

Kā liecina "Delfi" arhīvs, vēl 2015. gadā jau pēc eiro ieviešanas politiķe sacīja, ka, ja Latvija nebūtu ieviesusi eiro, tad "nekas traks" nenotiktu.

Viņas izteikumiem tolaik kategoriski nepiekrīta toreizējais finanšu ministrs Jānis Reirs (V)."Eiropas Savienības vienotā valūta ir mazinājusi Krievijas ekonomisko sankciju ietekmi uz mūsu ekonomiku, kas vienlaikus ir nepārprotams signāls mūsu austrumu kaimiņam par Latvijas finanšu un politisko stabilitāti," viņš skaidroja.

Ziņots, ka Reizniece-Ozola (ZZS) oficiāli pieteikusies konkursam uz Eirogrupas vadītāja amatu. Viņas sāncenši šajā cīņā ir finanšu ministri no Portugāles, Slovākijas un Luksemburgas, liecina Eiropas Savienības (ES) Padomes sniegtā informācija.

Uz amatu pieteikušie četri kandidāti – Reizniece-Ozola, Peters Kažimīrs no Slovākijas, Mario Senteno no Portugāles un Pjērs Gramenja no Luksemburgas.

Reizneces-Ozolas izredzes starptautiskajā presē tiek vērtētas atturīgi. "Financial Times" uzsver, ka pirms četriem gadiem viņa iebilda pret eiro ieviešanu Latvijā. Tāpat, kā uzsver "Reuters", viņa līdzšinējās Eirogrupas tikšanās reizēs vairāk bijusi klusa, nevis aktīvi paudusi savas valsts pozīciju un aktīvi iesaistījusies diskusijās par eirozonas nākotni.

"Reuters" vērtējumā ZZS sevi vairāk asociē ar centriski labējiem spēkiem, ko Eiropas Parlamentā pārstāv ETP politiskā grupa. Taču, kā uzsver "Politico", ETP šoreiz spēka līdzsvara nolūkos piekāpusies un šo amatu pozīciju atvēlējusi saviem lielākajiem konkurentiem no sociālistu bloka, kas jau neformāli izvēlējušies Senteno kandidatūru. Tādējādi arī šis apstāklis samazina Reiznieces-Ozolas izredzes.

Visi 19 eirozonas ministri par jauno Eirogrupas prezidentu balsos 4. decembrī, pirmdien.