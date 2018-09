Tika noskaidrots, ka Baltijas valstu vidū igauņi šajā vasarā lidojumiem iztērējuši visvairāk naudas – uz ārvalstīm ceļojušie lidmašīnas biļetēm šajā vasarā tērēja vidēji 402 eiro. Taču Latvijas iedzīvotāji no tiem teju vai neatpaliek – lidojumiem viņi atvēlēja vidēji 401 eiro. Lietuvieši iztērēja vismazāk – 334 eiro. Vērtējot visas Eiropas mērogā, vēl mazāk naudas lidojumiem tērēja tikai poļi – vidēji 318 eiro. Visvairāk Eiropā šajā vasarā iztērēja norvēģi un somi: pirmie lidojumiem atvēlēja 484 eiro, otrie – 443 eiro.

Brīvdienu laikā visi vēlamies sevi palutināt, tādēļ nav brīnums, ka pārtika un dzērieni bieži kļūst par vienu no galvenajām izdevumu pozīcijām ārvalstīs. Šeit no eiropiešiem visvairāk sev atļāvās tērēt šveicieši – šajā vasarā atpūšoties, viens šveicietis vidēji panašķējās par 283 eiro. No viņiem nedaudz atpaliek briti, kuri ēda par 259 eiro. No Baltijas kaimiņiem pārtikai visvairāk naudas tērēja igauņi – vidēji 222 eiro, latvieši – aptuveni 136 eiro, bet lietuvieši ārvalstu virtuvi izbaudīja par apmēram 129 eiro. Taupīgākie Eiropā šajā ziņā atkal ir bijuši poļi – viņiem pārtikai un dzērieniem ārvalstīs pietika vidēji ar 100 eiro.

Izvērtējot visu Eiropas valstu datus, tika noskaidrots, ka ceļotāji no Šveices transportam ārvalstīs ir tērējuši visvairāk – vidēji pa 105 eiro cilvēkam. Otrajā vietā ierindojās igauņi, kuri tam veltījuši vidēji 90 eiro. Latviešiem ceļošana ārvalstīs maksāja vidēji 60 eiro, bet lietuvieši tikuši cauri ar vismazākajiem izdevumiem Baltijas valstu vidū – 55 eiro. Mazāk par lietuviešiem transportam iztērējuši tikai horvāti, tam veltot aptuveni 53 eiro.

Šķiet, eiropiešu vidū šveicieši visvairāk novērtē ērtu dzīvi ceļojumu laikā – tam viens šveicietis šovasar tērējis vidēji 300 eiro. Vistaupīgāk ar šo izaicinājumu Eiropā atkal tikuši galā lietuvieši, atrodot veidu ceļojumos izmitināšanai iztērēt vidēji tikai 76 eiro. Latvieši tam veltījuši vidēji 126 eiro, bet igauņi – 151 eiro.

Sasummējot galvenās ceļojumu izdevumu ailītes, redzams, ka viens ceļotājs no Latvijas iztērēja vidēji 597 eiro – Eiropas ceļotāju izdevumu tabulā tāds rezultāts latviešus atstāj pašā vidū. Vistaupīgāk ceļojuši lietuvieši, tam atvēlot aptuveni 518 eiro. Igauņi iztērējuši vidēji 704 eiro, un tie ir lielākie izdevumi Baltijas valstīs. Visdārgāk ceļojumi šajā vasarā maksājuši šveiciešiem – tam viņi veltīja 1114 eiro.