Gadu no gada Baltijas valstu alus ražotāju veikums ir līdzīgi augstvērtīgs un konkurence ir sīva, tomēr pērn konkursā "Baltic Beer Star 2018" visvairāk atzinības saņēma alus ražotāji no Lietuvas un Igaunijas, savukārt Latvijas ražotāju produkcija palika nepārspēta kvasa un iesala dzērienu kategorijā. Kurai no vairākiem desmitiem jauno garšu, smaržu un veidu šajā gadā žūrija piešķirs augstāko vērtējumu, kļūs zināms līdz septembra beigām. Līdz 10. septembrim alus, kvasa un iesala dzērienu ražotāji var pieteikties starptautiskajam konkursam "Baltic Beer Star 2018".