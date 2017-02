Cenšoties panākt, lai amerikāņu kompānija "Tesla Motors" savu nākamo rūpnīcu būvētu Lietuvā, lietuvieši izveidojuši video ar virtuālu rūpnīcu spēlē "Minecraft".

Tādējādi lietuvieši vēlas vērst "Tesla" uzmanību uz to, ka Lietuvā ir daudz spējīgu cilvēku, kā arī laba vieta rūpnīcas celtniecībai, ziņo "The Detroit News", atsaucoties "The Associated Press".

41 datorspeciālists veltīja divas dienas virtuālās rūpnīcas būvniecībai pilsētā Kruonis, netālu no hidroelektrostacijas un divām lidostām.

Kompānija uz video atbildējusi sociālajā tīklā "Twitter": "Lietuva zina ceļu uz mūsu sirdi".

Pašlaik nav zināms, kad tiks paziņota aptuveni piecus miljardus eiro vērtās rūpnīcas būvniecības vieta Eiropā, piebilst medijs.