Jau otro skandālu mēneša laikā piedzīvojusi viena no lielākajām ASV aviokompānijām "United Airlines" – nedēļas nogalē Čikāgas lidostā no uzņēmuma lidmašīnas ar varu izvilkts pasažieris, kurš nav piekritis brīvprātīgi atteikties no savas aviobiļetes.

Kompānija bija pārdevusi vairāk biļešu nekā lidmašīnā ir vietu, kas lielākoties ASV štatos ir likumīga prakse. Tādējādi aviokompānijas cenšas nodrošināt, ka lidmašīna vienmēr būs pilna, pat ja kāds no biļešu īpašniekiem uz reisu neieradīsies. Līdzīgu praksi īsteno arī Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" un citas aviosabiedrības Eiropā.

Parasti pasažierus lūdz brīvprātīgi atteikties no lidojuma pirms iekāpšanas lidmašīnā, taču Čikāgas reisa gadījumā notika citādāk – visi pasažieri jau bija ieņēmuši sēdvietas un tikai tad tiem tika lūgts brīvprātīgi atbrīvot četras vietas.

Kā kompensācija tika piedāvāts jauns reiss nākamajā dienā, apmaksāta viesnīca un 800 ASV dolāri, vēsta "LA Times". Neviens no pasažieriem nepiekrita, tāpēc, kā apgalvo "United Airlines", tika veikta aklā izloze pēc nejaušības principa par to, kuriem pasažieriem gaisa kuģis būs jāpamet.

Izlozēti tika divi pāri. Viens pāris pēc izlozes piekrita atstāt lidmašīnu, taču otrs pāris, vīrs un sieva, to atteicās darīt. Aziātu izcelsmes vīrietis norādīja, ka ir ārsts un viņam nākamās dienas rītā jāsatiek pacients.

Pēc vīrieša atteikuma pamest lidmašīnu kompānijas darbinieki izsauca policiju, kuras pārstāvji, pasažierim kliedzot, to no lidmašīnas ar varu izvilka laukā.

Apkārtējie pasažieri veltīgi centās protestēt. Vienlaicīgi tika uzņemti vairāki video materiāli, kas soctīklos izraisījuši ļoti asu un nosodošu reakciju pret aviokompānijas rīcību.

Vēl vairāk eļļu notikušajam klāt pielēja uzņēmuma vadītājs Oskars Muness, kurš paziņojumā neatvainojās pasažierim, kuru brutāli vilka pa lidmašīnas eju, bet izteicās, ka uzņēmums ir apbēdināts, ka vairākiem pasažieriem nācies lidot ar citu reisu.

"Šis ir ļoti apbēdinošs notikums mums visiem "United" kompānijā. Es atvainojos, ka nācās pielāgot pasažieriem jaunu lidojumu," sacījis Muness.

Vēlāk vēstulē kompānijas darbiniekiem viņš pasažieri nodēvējis par destruktīvu un kareivīgu.

"The New York Times" norāda, ka 2016. gada laikā uzņēmums piespiedis 3765 pasažierus atteikties no reisa, bet 62,9 tūkstoši no biļetēm atteikušies brīvprātīgi. Kopumā šajā periodā aviokompānija pārvadājusi 86 miljonus pasažieru.

Šis nepilna mēneša laikā ir jau otrs skandāls, kura laikā sāktas plašas diskusijas par "United airlines" kvalitāti, ētiku un standartiem.

Marta beigās kāda aviosabiedrības darbiniece, pirms iekāpšanas lidmašīnā pārbaudot biļetes, liedza divām sievietēm iekāpt lidmašīnā, jo tās bikšu vai svārku vietā bija uzvilkušas legingus. Kompānija savu lēmumu aizstāvēja, norādot, ka konkrētās meitenes lidojušas ar darbinieku atlaižu kartēm un nav bijušas atbilstoši ģērbtas lidojumam uzņēmuma lidmašīnā.