Lielākā ieguvēja no " Brexit " būs Eiropa, uzskata Vācijas ekonomikas ministre Brigite Ciprīsa. Lielbritānijā bāzēti uzņēmumi pārvietojas uz kontinentālo Eiropu, savukārt Francijas līdera Emanuela Makrona virzītās reformas radījušas "atdzimšanas garu", no kā iegūs visa Eiropas Savienība , raksta "The Financial Times".