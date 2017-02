Interneta enciklopēdija "Wikipedia'", kas ļauj pašiem lietotājiem papildināt tās saturu, turpmāk vairs neatļaus kā uzticamu faktu un citātu avotu izmantot britu tabloīdu "The Daily Mail".

Paziņojuma kompānija norāda, ka tās ekspertu skatījumā "The Daily Mail" ir "kopumā neuzticams".

Lēmums, kā norāda "CNN Money", pieņemts pēc vairāku gadu asām diskusijām "Wikipedia" brīvprātīgo redaktoru starpā. Lēmums pamatots ar to, ka tabloīds savā darba praksē nepraktizē profesionālu faktu pārbaudi, kā arī ziņas veido, cenšoties radīt sensācijas, nevis informēt.

"Wikipedia" redaktoriem rekomendēts pārskatīt līdz šim izmantotās medija atsauces un, ja nepieciešams, tās aizvietot ar uzticamākām.

Šāds solis no "Wikipedia" puses ir neparasts, ņemot vērā, ka interneta enciklopēdija pati tiek regulāri kritizēta par zemo uzticamību tajā publicētajiem faktiem. Kompānija izveidojusi darba grupu, kura, kā apgalvo "Wikipedia", strādā, lai faktu nepilnības novērstu.

"The Daily Mail" pārstāvji "Wikipedia" lēmumu pagaidām nav komentējuši.

Ziņots, ka arī pērn "The Daily Mail" tika asi kritizēts par tabloīdā publicēto saturu. Viens no slavenākajiem Dānijas uzņēmumiem LEGO atsaucās Lielbritānijā izvērstai cilvēktiesību kampaņai, kas aicina kompānijas nepirkt reklāmas vietu medijos, kas savu biznesu balsta sabiedrības sašķeltībā un naida runā. Dāņu kompānija paziņoja, ka pārtrauc sadarbību ar "The Daily Mail".