'Yandex.Taxi' sācis darbību Somijas tirgū ar jaunu zīmolu 'Yango'

"Yandex.Taxi" uzsācis savu darbību Helsinkos ar nosaukumu "Yango", pirms mēneša, Abdjanā, Kotdivuārā "Yango" tika palaists testa režīmā, informē uzņēmumā.

Mobilā aplikācija "Yango" ir pieejama Somijas iedzīvotājiem "Google Play" vai "App Store" aplikāciju vietnēs, šī aplikācija ir somu, latviešu, krievu, angļu un citās valodās. Tūristi no Latvijas, kuriem jau ir "Yandex.Taxi" aplikācija, braucienu rezervācijas Helsinkos var veikt caur jau esošo aplikāciju – nav nepieciešams lejupielādēt jaunu aplikāciju.

Tāpat kā "Yandex.Taxi", arī "Yango" izmanto pašu "Yandex" kartogrāfiskās tehnoloģijas – kartes, maršrutēšanu, navigāciju – kā arī viedo pasūtījumu izplatīšanas sistēmu. Tas dod iespēju vairākkārtīgi samazināt to laiku, ko autovadītājs tērē dīkstāvēs, meklējot jaunus pasažierus, braucot uz nākamo pasūtījumu, vedot pasažierus garākos maršrutos vai stāvot sastrēgumos. Tādēļ braucienu cenas bieži vien ir izdevīgākas, un attiecīgi vadītāju komisijas maksa par pakalpojumu ir vairākas reizes zemāka nekā pie citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Brauciena izmaksas ar "Yango" aplikāciju Helsinkos sākas no trim eiro, tas ietver vienu kilometru un trīs minūtes ceļā. Pēc tam – pilsētā ne vairāk kā 1,20 eiro par kilometru un 0,15 eiro par minūti ceļā (sastrēgumu stundās – 0,45 eiro). Piemēram, jūs varat nokļūt no termināla "Olympia" uz slaveno klinšu baznīcu tikai par 6,50 eiro, no lidostas līdz pilsētas centram – par aptuveni 29 eiro. Pasūtot braucienu, aplikācija aprēķina precīzu cenu, ņemot vērā tā brīža satiksmes situāciju, un cena nemainīsies, pat ja vadītājs iekļūs sastrēgumā vai nolems to apbraukt. Norēķināties par braucienu ar "Yango" starpniecību var ar aplikācijā pievienotu bankas karti vai arī skaidrā naudā.

Tāpat kā citās valstīs, "Yango" nepieder automašīnas un nav noalgoti autovadītāji. Somijā aplikācija darbojas gan ar partneru kompānijām, gan arī pa tiešo ar autovadītājiem – individuāliem komersantiem, kuriem ir licence taksometra pakalpojumu sniegšanai. Helsinkos jau ir atvērts "Yango" autovadītāju centrs, kur viņi var izveidot savienojumu ar pakalpojumu, iemācīties strādāt ar aplikāciju, nokārtot testus un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

"Yandex.Taxi" un "Yango" pakalpojumi pieejami 14 valstīs, tai skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Rīgā "Yandex.Taxi" darbību uzsāka 2018. gada martā, un jau pirmajā tā darbības mēnesī šo pakalpojumu izmantoja aptuveni 50 tūkstoši cilvēku.