ASV Finanšu departamenta ārvalstu ieguldījumu kontroles birojs (The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, OFAC) norāda, ka Turcijā reģistrētais uzņēmums SIA "Falcon International Group" ir mēģinājis tieši vai netieši importēt, eksportēt vai reeksportēt ieročus un luksusa preces Ziemeļkorejā, sacīts biroja 4. oktobrī izplatītajā paziņojumā. Birojs vērš sankcijas pret uzņēmumu, kā arī pret uzņēmuma valdes locekli un vienīgo īpašnieku Huseinu Sahinu (Huseyin Sahin) un uzņēmuma ģenerāldirektoru Erhanu Culhu (Erhan Culha) par darbībām, tieši vai netieši rīkojoties SIA "Falcon" interesēs vai SIA "Falcon" vārdā. Paziņojumā norādīts, ka SIA "Falcon International Group" arī ir filiāle Latvijā.

Līdz ar noteiktajām sankcijām ASV personām ir aizliegts sadarboties ar jebkuru no identificētajām personām.

"Lursoft" informācija liecina, ka Huseins Sahins Latvijā pieder uzņēmums SIA "Falcon International", kurā viņš ir arī valdes loceklis. SIA "Falcon International" reģistrēts 2014. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 35 000 eiro un kā tā vienīgais darbības pamatveids norādīts dzīvu lopu vairumtirdzniecība. Uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta mājās "Vārpas", Baldones pagasta Vārpās. Šajā adresē reģistrēts arī SIA "Falcon International" meitas uzņēmums SIA "Sahin".

Huseins Sahins ir SIA "Falcon International" dibinātājs un valdē darbojas kopš tā reģistrācijas komercreģistrā 2014. gada 15. septembrī. Bez viņa uzņēmuma valdē darbojas vēl divi Turcijas pilsoņi – Cigdems Sahins (Cigdem Sahin) un Alps Ercakirs (Alp Ercakir), kā arī Lielbritānijas pilsonis Halduns Coskuns Erarslans (Haldun Coskun Erarslan).

"Lursoft" multi atskaite liecina, ka uzņēmuma apgrozījums pirmajā pilnajā darbības gadā, 2015. gadā bija 182,5 tūkstoši eiro, 2016. gadā tas bija 35,5 tūkstoši eiro, bet 2017. gadā – 14 tūkstoši eiro.

Uzņēmums visus trīs darbības gadus darbojies ar zaudējumiem. 2014. gadā SIA "Falcon International" zaudējumi bija 82 tūkstoši eiro, 2016. gadā zaudējumi sasniedza 281 tūkstoti eiro, bet 2017. gadā uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 113 tūkstošu eiro apmērā. 2016. un 2017. gada pārskatiem nav pieejami vadības ziņojumi, kuros būtu sīkāk izskaidrota uzņēmuma darbība.

Savukārt 2015. gada pārskatam pievienotajā vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmums tajā gadā iegādājās nekustamos īpašumu saimnieciskās darbības veikšanai. "Iegādāto nekustamo īpašumu sastāvā bija daudzas nojaucamas ēkas, tāpat esošajās nav iespējams realizēt ieplānoto saimniecisko darbību. Tāpēc pārskata gadā uzņēmums nodarbojās ar esošās tehnikas iztirgošanu metāllūžņos un nevajadzīgo ēku demontēšanu," sacīts 2015. gada SIA "Falcon International" vadības ziņojumā. Toreiz gada pārskata vadības ziņojumā uzņēmums rakstīja, ka 2016. gadā plāno uzsākt jaunas ēkas būvniecību, kurā uzņēmums varētu audzēt dzīvos lopus un sākt aktīvi nodarboties ar saimniecisko darbību.

Savukārt SIA "Sahin" reģistrēts 2014. gada 15. oktobrī. Tā pamatkapitāls ir 258 200 eiro, un kā uzņēmuma pamatdarbības veids norādīts sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. SIA "Sahin" dibinātāji bija Dainis Maļušickis un Andris Kalniņš, vēlāk kā dalībnieks pievienojās arī Jurijs Bogdanovs. Taču saskaņā ar 2015. gada 6. augustā komercreģistrā ierakstītajām izmaiņām SIA "Falcon International" 2015. gada 31. augustā kļuva par SIA "Sahin" vienīgo īpašnieku. SIA "Falcon International" 2015. gada pārskata pielikums liecina, ka SIA "Sahin" kapitāla daļu iegādes vērtība bija 271 920 eiro.

SIA "Sahin" ir iesniedzis gada pārskatus, taču saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu uzņēmumam nav ne apgrozījuma, ne izdevumu. Tas tikai nomaksājis uzņēmumu ienākuma nodokli 50 eiro apmērā gan 2016., gan 2017. gadā.

Informācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā liecina, ka SIA "Falcon International" meklē izpilddirektoru. Viņa pienākumos ietilptu plānot, organizēt un vadīt uzņēmumu īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolēt darbu izpildi, motivēt darbiniekus un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm, kā arī pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbību. Par šo darbu alga solīta 1000 līdz 1800 eiro apmērā.