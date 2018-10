Piektās paaudzes tīkls jeb 5G nebūs vienkārši interneta pārlūkošanas kvalitātes uzlabošana. Tā būs dažādu nozaru – rūpniecības, viedo māju, transporta un citu – pilnīga pārtapšana, un tieši šeit slēpjas galvenais izaicinājums 5G ieviešanā, vērtē jomas pārzinātāji. Vienlaikus 5G ieviešana rada daudz jautājumu, viens no tiem, kā atpelnīt investīcijas tehnoloģijā un kā veidot biznesa modeļus, un pagaidām Latvijā runas par jauno tehnoloģiju vairāk notiek teorētiskā līmenī, jo šodienas vajadzības lielā mērā nodrošina 4G iespējas.

5G risinājumu efektīva ieviešana būs atkarīga no vairāku pušu – mobilo operatoru, IT un citu nozaru uzņēmumu, arī pašvaldību un valsts spējas sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai. "Telekomunikāciju operatori nodrošinās 5G infrastruktūru, bet 5G risinājumu attīstīšanā visprecīzāk identificēt 5G iespējas konkrētā nozarē vai konkrētā uzņēmumā iespējams tikai kopā ar partneriem un pakalpojumu lietotājiem," skaidro "Latvijas Mobilā telefona" prezidents Juris Binde.

"Mobilo operatoru primārais uzdevums būs līdzdarboties infrastruktūras izveidē un uzturēšanā, liekot pamatus viedpilsētu, viedvalsts attīstībai. Savukārt 5G tehnoloģijā balstītos risinājumus, kas veidos šīs pilsētas, valsti, izstrādās citu nozaru uzņēmumu," papildina "Bite Latvija" tehniskais direktors Gints Butens.

Tomēr 5G ieviešana rada daudz jautājumu, piemēram, kādi būs biznesa modeļi, kas palīdzēs atpelnīt ieguldījumus, kādi būs risinājumi biznesam, kuriem 4G vietā svarīgs būs 5G atbalsts. Nav noslēpums, ka, ieviešot 5G, telekomunikāciju uzņēmumiem ir jārēķinās ar lielām investīcijām, tāpēc "Accenture" komunikāciju, mediju un tehnoloģiju industrijas vadītājs Latvijā Ivo Ālmanis norāda, ka 5G ieviešanā un virzībā uz viedpilsētas statusu svarīga ir sadarbība pašvaldības un valstiskā līmenī, lai atvieglotu nepieciešamo atļauju un dokumentācijas saskaņošanas/ saņemšanas procesu. Pasaules pieredze liecina, ka 5G iespēju nodrošināšanai ir nepieciešams lielāks bāzes staciju skaits nekā 3G un 4G, tāpēc bez ciešākas visu pušu sadarbības to īstenot būs apgrūtinoši.

Piemēram, mobilo sakaru operatori ASV vērtē, ka tiem būs nepieciešams uzstādīt ap 300 tūkstošiem jaunu antenu, kas ir apmēram tikpat daudz, cik ir uzstādītas pēdējos trīsdesmit gados, raksta "CBS News". Uzņēmuma "AT&T" ieskatā varētu izmantot esošo infrastruktūru, esošās apgaismes ierīces, lai uzstādītu antenas. Vienlaikus iedzīvotāji ir vērsuši uzmanību gan uz to, kā šī infrastruktūra ietekmēs vidi, gan cilvēku veselības jautājumiem.

"Ieviešot 5G tehnoloģiju, paredzami ne tikai tālākas nākotnes ieguvumi, bet arī samērā tūlītējs efekts," "5G Techritory" forumā norādīja "Accenture" vecākais vadošais direktors Sami Lukonens (foto: "5G Techritory").

Arī nozares uzņēmēji piekrīt, ka pašvaldībām, valstij ir jāstrādā cieši kopā ar telekomunikāciju operatoriem, lai izplānotu un ieviestu efektīvu 5G bāzes staciju tīklu. Tā "5G Techritory" forumā tika spriests, ka būtiska loma būs būvniecības un ražošanas kompānijām, jo tehnoloģijas ieviešana saistīta ar jaunu infrastruktūru, un tas savukārt nozīmē jaunas darba vietas. "Ieviešot 5G tehnoloģiju, paredzami ne tikai tālākas nākotnes ieguvumi, bet arī samērā tūlītējs efekts. Un tieši tāpēc valdībām un pašvaldībām ir jāpieiet šim jautājumiem ļoti nopietni," norādīja "Accenture" vecākais vadošais direktors Sami Lukonens (Sami Luukkonen).

Investīciju jautājums

Uz jautājumu, cik Latvijas uzņēmumi ir gatavi un ieinteresēti investēt 5G tehnoloģijā (ne tikai telekomunikāciju, tehnoloģiju uzņēmumi), Binde atbild, ka šis ir jautājums par to, cik vispār Latvijas uzņēmumi ir gatavi investēt tehnoloģijās. Līmenis ir ļoti dažāds. Var redzēt daudz ļoti interesantu un vērienīgu digitalizācijas projektu, piemēram, "Latvijas Valsts mežu" digitālie risinājumi mežu apsaimniekošanā vai finanšu tehnoloģiju attīstība banku sektorā. Šogad LMT veica pētījumu par Latvijas uzņēmumu digitalizāciju, kurā tika konstatēts, ka nozares līderiem digitalizācijas jomā ar laiku sāk sekot arī citi uzņēmumi, citādi tie vienkārši atpaliek konkurences cīņā.

Pagaidām teorētisks līmenis

Šobrīd interese par 5G tehnoloģiju ir, tomēr pagaidām tā vairāk ir teorētiskā vai pilotprojektu līmenī. Runājot par konkrētām nozarēm, 5G tīkls būs atspēriena platforma straujai izaugsmei veselības aprūpē, rūpnieciskajā ražošanā, lauksaimniecībā, drošībā, izklaidē, enerģētikā un auto tehnoloģijās. "Tele2" valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs komentārā portālam "Delfi" vērtē, ka līdz ar pirmajiem jaunas tehnoloģijas iedarbināšanas gadījumiem būs daudz mārketinga trokšņa. Taču, kritiski raugoties, 5G tehnoloģija mūsu sadzīvi varētu sākt mainīt ne ātrāk kā pēc diviem, trīs gadiem, kad tā kļūs plašāk pieejama valsts teritorijā.

"Dažādu nozaru un tehnoloģiju gaidas attiecībā uz 5G atšķiras. Liela interese šobrīd ir no transporta nozares puses, jo tieši šeit varētu būt vieni no pirmajiem komerciālajiem 5G risinājumiem," teic "Latvijas Mobilā telefona" prezidents Juris Binde (publicitātes foto).

"Dažādu nozaru un tehnoloģiju gaidas attiecībā uz 5G atšķiras. Liela interese šobrīd ir no transporta nozares puses, jo tieši šeit varētu būt vieni no pirmajiem komerciālajiem 5G risinājumiem," teic Binde. Piemēram, Baltijas valstu satiksmes ministri ir parakstījuši saprašanās memorandu par savienotās un automatizētās braukšanas un 5G tehnoloģiju attīstību "Via Baltica" koridorā no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai un tālāk līdz Lietuvas–Polijas robežai. Transporta līdzekļi izmantos 5G tīklus datu vākšanai, apstrādei un saziņai starp transporta līdzekļiem un ceļa infrastruktūras elementiem.

Svarīga pašvaldību un valsts iesaiste

Taču īpaši nozīmīga loma 5G ieviešanā ir valstij. "Lai īstenotu ātrāku un efektīvāku 5G ieviešanu, tai būtu jāveicina veiksmīga visu iesaistīto pušu, tostarp mobilo sakaru operatoru, sadarbība un jāizmanto pieejamie instrumenti, lai maksimāli atvieglotu 5G tīkla ieviešanu," uzskata Butens.

Piemēram, runājot par telekomunikāciju nozari, ir jāņem vērā, ka atšķirībā no iepriekšējiem mobilo sakaru standartiem 5G nodrošināšanai mobilo sakaru operatoriem ir jāizmanto augstākas frekvences un arī bāzes staciju tīkls ir jāveido blīvāks, jo to apraides rādiuss būs mazāks nekā līdz šim. Gan minētās tehniskās prasības, gan arī frekvenču noma veidos būtiskākās 5G ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. "Tādējādi valsts un pašvaldības varētu parūpēties par atvieglotām birokrātiskām procedūrām bāzes staciju būvniecībai un veicināt transporta tīklu modernizāciju," atzīmē Butens.

Atšķirībā no iepriekšējiem mobilo sakaru standartiem 5G nodrošināšanai mobilo sakaru operatoriem ir jāizmanto augstākas frekvences un arī bāzes staciju tīkls ir jāveido blīvāks, jo to apraides rādiuss būs mazāks nekā līdz šim.

5G tīkla veidošanai būs nepieciešams desmit un simt reižu vairāk atļauju bāzes staciju izvietošanai, norāda Lukonens. Runa nav par ierastajiem mobilo tīklu torņiem, bet gan par mugursomas izmēra iekārtām, kas nosegs daudz mazāku platību nekā iepriekšējās bāzes stacijas. "Ir pilsētas, kurās atļauju saņemšana ilgst 18 mēnešus, vidēji tie ir 6-24 mēneši. Turklāt procedūras atšķiras, līdz ar to ir nopietni jādomā par birokrātisko procesu efektivizēšanu," spriež Lukonens, piebilstot, ka pilsētām ir jāpārdomā samaksas struktūra par 5G iekārtu izvietošanu. Esošā samaksas sistēma ir izveidota, ņemot vērā 3G, 4G tīklus, kuros torņu skaits ir salīdzinoši mazāks. ASV ir daži neveiksmīgi piemēri, Ņujorka ir noteikusi minimāli 4-5 tūkstošu dolāru nomas maksu gadā par iekārtas piestiprināšanu pie gaismas staba. Tas ierobežo 5G tīkla izveidi.

Ņemot vērā, ka tradicionālās mikroviļņu tehnoloģijas ir ierobežotas gan attālumā, gan spektrā, Butens norāda, ka valstij ir jādomā arī par optiskās infrastruktūras izveidi, ar kuru tā varētu dalīties, tā gūstot maksimālo iespējamo labumu no jaunākajām tehnoloģijām. Ja šādi pasākumi tiktu veikti, tad mēs visi kopā turpinātu attīstīt Latviju kā modernu tehnoloģiju valsti.

Šobrīd pasaulē jau ir vairāki piemēri, kur lokāli tiek darbināts 5G tīkls, piemēram, Hamburgas osta, kur ar 5G palīdzību tiek risināti loģistikas jautājumi. Tāpat arī "Bosch" savā ražotnē atsevišķus robotus darbina ar 5G. "Latvijā salīdzinoši lielo izmaksu dēļ automatizācijas eksperimenti ar 5G vēl šādā apjomā nenotiek, bet tas ir tikai laika jautājums," uzskata Vancovičs.

Nozares uzņēmēji vērtē, ka, piemēram, Rīgas pašvaldība ir iesaistījusies atsevišķu viedās pilsētas risinājumu attīstīšanā. Turklāt Rīgā ir ļoti aktīva uzņēmumu un organizāciju kopiena, kas strādā, lai veidotu Rīgu kā inovāciju un viedo risinājumu centru. Tam labs piemērs ir VEF apkārtne, kuras attīstībā iesaistās tādi uzņēmumi kā "Mikrotik", "Accenture", LMT, Jaunās Teikas kvartāls, "New Hanza Capital", VEF Kultūras pils, "Elkor" u.c.

Rīgā ir ļoti aktīva uzņēmumu un organizāciju kopiena, kas strādā, lai veidotu Rīgu kā inovāciju un viedo risinājumu centru. Tam labs piemērs ir VEF apkārtne (foto: LETA).

Jārunā un jādiskutē

"Ļoti svarīgs šobrīd ir skaidrojošais darbs un izpratnes veidošana par 5G biznesa modeļiem, lai 5G nebūtu tikai vārdu savienojums, bet reāla izpratne par to, ko tas var dot katrā konkrētā situācijā," teic Binde.

Nav šaubu, ka no 5G tehnoloģijas iegūs visi – gan privātpersonas, gan uzņēmēji, gan arī valsts un pašvaldības. "Protams, sākotnēji šīs tehnoloģijas priekšrocības vairāk varēs novērtēt privātpersonas, jo būtiski palielināsies mobilā interneta jauda. Tomēr, sākot no 2022. gada, varētu sagaidīt arī pirmos nopietnos 5G tehnoloģijā balstītos risinājumus biznesa vidē, piemēram, rūpniecībā un lauksaimniecībā," prognozē Butens. Līdzšinējā pieredze liecina, ka līdz ar jaunu mobilo sakaru standartu ieviešanu ne vien paplašinās mobilo sakaru izmantošanas iespējas, bet rodas arī jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kā arī jaunas nozares.

Lai gan 5G tehnoloģija vēl ir pašā attīstības sākumā, jau šobrīd ir skaidrs, ka tai būs fundamentāla loma valstu attīstībā. Tā radīs papildu darba vietas un pozitīvi ietekmēs valstu ekonomiku, tomēr joprojām nav atrisināts jautājums, kas par to maksās un kāds būs biznesa modelis.