Finanšu pakalpojumu sniedzējiem mākslīgā intelekta (MI) attīstība paver jaunus apvāršņus, vienlaikus aktualizējot datu aizsardzības jautājumus. Paplašinātās realitātes tehnoloģijas, datu pārbaude, jaunas sadarbības formas un datu analīze reālajā laikā būs nepieciešamība, lai attīstītos digitālā ekonomika, liecina informācijas tehnoloģiju uzņēmuma "Accenture" veiktais pētījums finanšu pakalpojumu jomā.

Šobrīd bankas izmanto MI, lai izpildītu automatizētus, atkārtotus un manuālus uzdevumus, piemēram, veiktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML) darījumu uzraudzību vai samazinātu krāpšanos ar kredītkartēm. MI attīstās straujiem soļiem, piedāvājot aizvien plašāku kognitīvo spēju komplektu. MI spēj ne tikai nokārtot Tjūringa testu, ar kuru pārbauda, vai mašīna ir tikpat saprātīga, kā cilvēks, bet arī parādīt, ka tam piemīt humors un empātija. 79% baņķieru uzskata, ka tuvāko divu gadu laikā MI strādās blakus citiem darbiniekiem kā līdzstrādnieks un uzticams padomnieks, sniedzot iespēju uzlabot klientu servisu, atklāj "Accenture" veiktais pētījums.

Jau šobrīd finanšu pakalpojumu nozarē savu lomu veic virtuālie asistenti. 2016. gadā viena no lielākajām ASV komercbankām "Bank of America" iepazīstināja ar virtuālo palīgu Ērika, tāpat digitālos asistentus sadarbībai ar klientiem vai atbalsta funkcijai izmanto tādi finanšu pakalpojumu sniedzēji kā "UBS", "Credit Suisse Group", "Merrill Edge", "JPMorgan Chase", "Wealthfront" un "Charles Schwab". Vienlaikus MI attīstība aktualizē datu aizsardzības jautājumus. Ņemot vērā to, ka MI attīsta lēmumu pieņemšanas spējas un analīzi, nepārtraukti mācoties, nepieciešams nodrošināt, lai uz MI attiecas tie paši ierobežojumi un nosacījumi, kas jāievēro ikvienam darbiniekam. Finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāapzina jomas, kurās MI var palīdzēt sasniegt biznesa mērķus. Lielas darbaspēka izmaiņas MI dēļ netiek paredzētas, tā vietā ir jāparedz pakāpeniska ietekme, kas ietver darbinieku apmācību iemaņu attīstībai darbam kopā ar digitālajiem asistentiem.

Sniedz iespējas jēgpilnāk uzrunāt klientus

Līdz 2019. gadam 20% lielo kompāniju būs izmantojušas paplašinātās realitātes (XR) tehnoloģijas – virtuālo realitāti (VR), paplašināto realitāti (AR) un jaukto realitāti (MR), liecina tirgus izpētes kompānijas "Gartner" aplēses. Ar virtuālās realitātes starpniecību lietotāji neatkarīgi no tā, kur atrodas, iegūst jaunu pieredzi vietās, kurās kādu iemeslu dēļ viņiem nav iespējams nokļūt fiziski. Mūsdienās tas ir noderīgāk par video vai citiem uzskates materiāliem. Finanšu pakalpojumu sniedzējiem paplašinātās realitātes tehnoloģijas sniedz iespējas daudz jēgpilnāk uzrunāt un piesaistīt klientus, uzlabojot darbinieku apmācību, lai viņus labāk sagatavotu saziņai ar klientiem vai sadarbības partneriem. Sadarbībā ar nekustamā īpašuma kompānijām bankas filiālēs klientiem var nodrošināt iespēju "izstaigāt" nekustamo īpašumu, apskatot to no dažādiem skatupunktiem, ietverot mēbeļu izvēli.

Piemēram, banka Korejā piedāvā iespēju lejupielādēt lietotni, lai jebkurā vietā klients varētu sekot līdzi piedāvājumiem nekustamā īpašumā jomā. Pavēršot viedtālruni pret īpašumu, izmantojot lielo datu iespējas, tiek iegūta un parādīta informācija par brīvajiem dzīvokļiem, vienlaikus parādot hipotēkas apmēru.

Dati ir jāpārvalda

Lielie dati un analītika paver jaunas iespējas. No vienas puses, ir iespējams nodrošināt personalizētu klientu pieredzi, no otras – jācīnās ar viltus ziņām, datu sagrozīšanu un identitātes zādzībām. Lielākā daļa jeb 84% finanšu pakalpojumu sniedzēju piekrita, ka viņu pārstāvētie uzņēmumi un organizācijas arvien vairāk pieņem datos balstītus lēmumus. Informācijai ir jāpievērš aizvien lielāka vērtība – laikā, kad nepilnības parādās informācijas sistēmās un dati tiek pievienoti arī no ārējiem, nestrukturētiem avotiem. Ja bankas nenodrošina datu pārbaudi, tās ir neaizsargātas.

78% respondentu piekrita, ka automatizētas sistēmas rada jaunus riskus, piemēram, sagrozītas informācijas iekļaušanu, ārēju datu manipulāciju un neobjektivitāti. Lielie dati sniedz plašas iespējas, bet vienlaikus aktualizē atbildības jautājumu, jo arī klienti aizvien vairāk sāk apzināties personas datu vērtību. Bankām ir jāturpina stiprināt kiberaizsardzības spējas, uzmanot iekšējo perimetru, kas ietver drošības un blokķēdes tehnoloģiju izmantošanu. Bankām ir jārisina jaunās ievainojamības problēmas, pārbaudot datu ieguvi un izcelsmi, nodrošinot pārbaudes visā to dzīves ciklā, nodrošinot integritāti datu uzturēšanā. Neprecīzu datu klātbūtne informācijas sistēmās ne vienmēr liecina par ļaunprātīgu rīcību, bet var atspoguļot procesu nepilnības.

Iespējas sadarbībā ar "FinTech"

Lai attīstītos digitālā ekonomika, finanšu pakalpojumu sniedzēji aizvien biežāk iesaistās dažādās partnerības formās. Šobrīd teju pusei jeb 44% finanšu pakalpojumu sniedzēju ir divas reizes vairāk sadarbības partneru nekā pirms diviem gadiem. Lielas iespējas bankām paver sadarbība ar finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem ("FinTech"), tādējādi banku stratēģijās var ietvert vislabākās idejas no visas pasaules, lai mainītu kultūru un paātrinātu inovāciju ieviešanas tempu. Bankas paplašina tīklošanās iespējas, piedalās dažādās ekosistēmās, maina novecojušas sistēmas, lai saglabātu tempu izaugsmei un neatpaliktu no konkurentiem. Bankām ir nepieciešama "FinTech" domāšana, ieviešot jaunus servisus un pakalpojumus, nodrošinot ātrumu un pārrobežu sadarbību. Divas tehnoloģijas, kam paredz lielas attīstības iespējas, ir mikroservisi un blokķēdes risinājumi.

Datu analīze reālajā laikā būs nepieciešamība

Datu analīze sniedz iespēju bankām, kuru klienti vēlas saņemt atbilstošus tirgotāju piedāvājumus no sava finanšu pakalpojuma sniedzēja, piedāvāt dažādus servisus – par pamatu ņemot klientu izteiktās vēlmes, iepirkšanās vēsturi vai atrašanās vietu. Bankām, ieviešot šāda veida servisus, tas nozīmē sarežģītu un grūti paredzamu pārvaldību, ārējās un fiziskās pasaules mijiedarbību, ietverot pašreizējo uzņēmuma infrastruktūras paplašināšanu. Bankām, kurām ir mērķis būt par digitālas ekonomikas līderiem, ir jāapgūst, kā vislabāk piemērot un izmantot tehnoloģijas savā labā, radot jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Liela vērība ir jāpievērš dizainam, lai lietotnes būtu ne tikai drošas, bet arī klientiem saistošas.

Lielākā daļa jeb 88% banķieru piekrīt, ka nākotnē datu analīze reālajā laikā būs nepieciešamība. Tehnoloģiju amazones, kurām ir virtuālie asistenti, tādi kā "Siri", "Alexa", "Cortana", "Google", turpina paplašināt iespējas, savienojot aģentus vairākās ierīcēs. Šobrīd patērētāju uzmanība tiek pievērsta valodas izvēlei, lai tā būtu lietotājam draudzīga, saprotama un palīdzētu ikdienas darbos, sākot ar laika ziņu pārraidi un īsziņu nosūtīšanu. Piemēram, "Alexa" var iemācīties atšķirt līdz pat 10 unikālām cilvēku balsīm. "Amazon" un "Microsoft" sadarbojas, lai "Alexa" un "Cortan"a varētu savstarpēji sarunāties. Lielas iespējas bankām paver arī sadarbības formas ar mobilo sakaru operatoriem, saņemot klientu piekrišanu.