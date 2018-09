"AirPower" tika prezentēts 2017. gada septembrī un bija paredzēts kā bezvadu uzlādes paliktnis, uz kura vienlaicīgi varētu lādēt "iPhone", viedpulksteni "Apple Watch" un bezvadu austiņas "AirPods". Toreiz tika solīts, ka tirdzniecībā tas nonāks 2018. gadā. Tomēr pirms nedēļas notikušajā "iPhone" un "Apple Watch" jaunās paaudzes produktu prezentācijā "Apple" ne tikai to nepieminēja, bet nerunāja pat par jauno "iPhone" modeļu iespēju uzlādēt bezvadu režīmā.

Tūlīt pēc "iPhone X R " un "Xs" modeļu prezentācijas, "Apple" no savas oficiālās mājaslapas izvāca jebkādas atsauces uz "AirPower". Vienīgā vieta "Apple" mājaslapā, kur to varēja vēl atrast, bija sadaļā pie "AirPods" austiņām, ka "AirPower" "pagaidām nav pieejams".

"Apple" joprojām medijiem nav komentējis, kas noticis un vai vispār "AirPower" vēl ir gaidāms. Tomēr tehnoloģiju medijos jau no šī gada sākuma tika ziņots, ka no kompānijai pietuvinātiem avotiem ir zināms, ka "Apple" cīnās ar dažādām "AirPower" tehniskajām problēmām, tādēļ produkta ieviešana ražošanā pastāvīgi tiek atlikta.



"AirPower" saistībā tiek minētas trīs problēmas – uzkaršana, ierīču starpkomunikācijas un mehāniskās problēmas. Proti, "AirPower" ierīču uzlādes procesā krietni uzkarst, pat līdz tādam līmenim, ka tas traucē viedierīču uzlādi. Tāpat inženieriem esot problēmas ar komunikācijas nodrošināšanu starp "AirPower" un uzlādējamām viedierīcēm uz tā. Visbeidzot – ņemot vērā, ka tas paredzēts vienlaicīgi vairāku ierīču uzlādei, tas ne tikai pārlieku uzkarst, bet tam rodas arī dažādi traucējumi, krietni samazinot uzlādes efektivitāti.

Kā viens no iepriekšminēto problēmu risinājumiem esot "AirPower" padarīt gan gabarītos lielāku, gan biezāku. Tomēr "Apple" vadība nevēloties "pieņemt kompromisus" un mainīt jau prezentēto "AirPower" dizainu, vēsta ārvalstu mediji ar atsauci uz kompānijai pietuvātiem avotiem. Piemēram, izdevums "Sunday" vēsta, ka "AirPower" varētu arī nenonākt tirdzniecībā solītajā 2018. gadā un, iespējams, "Apple" radīs principiāli jaunu produktu tā vietā ar vēl kādām papildu funkcijām, kas tikšot prezentēts ne ātrāk kā 2019. gada pavasarī.

"Apple" rīcībā ir vēl trīs mēneši, kuros izpildīt savu sākotnējo solījumu "AirPower" ieviest vēl 2018. gadā. Interesanti, ka, neskatoties uz "AirPower" izņemšanu no "Apple" oficiālās mājaslapas, tā nosaukums atkal parādījies šonedēļ tirdzniecībā nonākušā "iPhone Xs" lietotāja rokasgrāmatā, kur aicina "iPhone" viedtālruni "novietot ar ekrānu uz augšu uz "AirPower" vai kāda cita "Qi" sertificētā bezvadu uzlādes paliktņa".

But they definitely mention it in the new iPhone XS Max manual pic.twitter.com/qJO7kVc8bi— Gavin Stephens (@ccgavind) September 20, 2018