Kompānija " Apple " šodien prezentējusi jaunās paaudzes " iPhone " viedtālruņus. Ja, ņemot vērā līdzšinējo "iPhone" indeksāciju, tiem vajadzēja būt "7s" un "7s Plus", tad "Apple" ir tam pārlēcis un jaunās paaudzes viedtālruņus nosaucis par "8" un "8 Plus". Tāpat tika prezentēts speciālais "iPhone X" jeb "desmitais aifons" ar ekrānu, ap kuru ir ļoti plānas tālruņa korpusa maliņas.

Sāksim ar prezentācijas būtiskāko jaunumu "iPhone X". Pats "Apple" to sauc par "desmito aifonu", jo šogad aprit tieši 10 gadi, kopš Stīvs Džobs pasauli iepazīstināja ar pirmo "iPhone" un kas aizsāka mūsdienu viedtālruņu ēru.

"iPhone X", līdzīgi kā jaunākie "Andorid" operētājsistēmas viedtālruņi, ir ar ekrānu, ap kuru ir ļoti plānas tālruņa korpusa maliņas. Tas ir arī pirmais "iPhone", kuram ir nevis LCD, bet OLED ekrāns. Tā diagonāle ir 5,8 collas ar 2436 reiz 1125 pikseļu izšķirtspēju un HDR atbalstu.

Ekrāna augšdaļā ir ne tikai pašiņu fotokamera, bet arī sensori, kas trijās dimensijās noskenē un autorizē lietotāja seju, jo viedtālruņa lejasdaļā vairs nav "Home" pogas un pirkstu nospieduma lasītāja.

Jaunie "iPhone" ir aprīkoti ar "Apple" paša izstrādāto jaunās paaudzes procesoru "A11", kam ir vairāk kodolu nekā iepriekšējam un tas ir arī jaudīgāks. Interesanti, ka jaunajiem "iPhone" ir stikla aizmugure, līdzīgi kā "Samsung", kas ļāvis beidzot ieviest arī bezvadu lādēšanu atbilstoši "Qi" standartam, kāds ir virknei "Android" operētājsistēmas viedtālruņu.

"iPhone X" aizmugurē ir divas fotokameras ar 12 megapikseļu sensoru un optisko stabilizāciju. Fotokameras darbojas pēc jau pazīstamā "iPhone 7 Plus" principa. Jaunums ir vienīgi tas, ka arī pašiņu fotokamerai tagad būs iespēja portretiem radīt izplūdināto fonu.

"iPhone X" būs pieejams sudraba vai pelēkajā "Space Gray" krāsā. Bāzes versijā tam būs 64 GB iebūvēta atmiņa, bet dārgākajā – 256 GB. "iPhone X" varēs pasūtīt no 27. oktobra, bet pirmie klienti to saņems 3. novembrī. ASV tirgū "iPhone X" maksās no 999 dolāriem, bet versijā ar 256 GB – 1149 dolārus.

Savukārt jaunie standarta "iPhone 8" un "iPhone 8 Plus" ir tehniski uzlaboti "iPhone 7" un "7 Plus". Tie ieguvuši tādu pašu procesoru kā "iPhone X", uzlabotas fotokameras u.tml. Būtiskākā atšķirība, ka "iPhone 8" un "iPhone 8 Plus" tagad arī būs stikla aizmugure, kā "iPhone X" un "Samsung", lai būtu iespējama bezvadu uzlādēšana (tā nav iespējama caur metāla korpusu).

"iPhone 8" maksās no 699 dolāriem (ar 64 GB atmiņu), bet "iPhone 8 Plus" – no 799 dolāriem (arī ar 64 GB). Abiem modeļiem būs pieejam arī 256 GB versija, kas maksās attiecīgi 849 un 949 dolārus. Iepriekšpārdošanā astotais aifons nonāks 15. septembrī, bet pirmie klienti to saņems 22. septembrī.

Savukārt līdzšinējo "iPhone" viedtālruņu lietotāji jauno "iOS 11" operētājsistēmas versiju saņems 19. septembrī.