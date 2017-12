Šis risinājums, kā skaidro kompānija, apvieno LG telemātikas tehnoloģiju ar augstas precizitātes karšu datu un vietas noteikšanas pakalpojumiem, ko nodrošina "HERE Open Location" platforma. "Šīs partnerattiecības piedāvās autoražotājiem visā pasaulē stabilu un drošu datu komunikāciju centru automatizētām un pilnībā pašbraucošām automašīnām," pauž kompānijas pārstāvji.

Telemātika ir nozare, kas apvieno telekomunikāciju un informātiku, lai nodrošinātu transportlīdzekļiem tādus drošības un izklaides pakalpojumus kā navigācija, atrašanās vietas noteikšana un ārkārtas signālu nosūtīšana ar dažādām komunikācijas tehnoloģijām, sākot ar GPS un DMB (digitālās multimediju pārraides) tīkliem un beidzot ar "Bluetooth", Wi-Fi un mobilajiem savienojumiem.

LG kopš 2013. gada apņēmies ieviest tirgū nākamās paaudzes risinājumus, kas piedāvā augstas precizitātes karšu informāciju, lai apmierinātu strauju izaugsmi piedzīvojošās pašbraucošo transportlīdzekļu nozares prasības.

HERE ir viens no pasaulē vadošajiem karšu datu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu sniedzējs autorūpniecības nozarei. Uzņēmuma tehnoloģija tiek izmantota vairāk nekā 100 miljonos automašīnu. HERE sadarbojas ar autoražotājiem, lai izstrādātu "HD Live Map", kas ir precīzs mākoņdatos bāzēts karšu pakalpojums, kas atbalsta savienotas ADAS (modernas autovadītāja atbalsta sistēmas) un automatizētus braukšanas risinājumus. "HD Live Map" identificē visus ceļu un apkārtnes elementus, tostarp ceļa marķējumus, ceļa zīmes, gājēju pārejas, ātruma ierobežojuma zīmes un luksoforus.

Sensori transportlīdzekļa ADAS sistēmā, kas sastāv no kamerām, radariem un aerolāzerskenēšanas, nolasa apkārtējo vidi un nosūta datus mākonim kopā ar informāciju par blakus esošajiem transportlīdzekļiem, kas ievākta ar V2X ("Vehicle-to-Everything"). Visa ievāktā informācija tiek atkārtoti analizēta un pārraidīta uz transportlīdzekļu telemātikas sistēmām pielāgotai un automatizētai braukšanas informācijai.

Uzņēmums HERE mediju uzmanību ieguva 2015. gadā, kad pasaulē zināmas auto ražotāju kompānijas - "Audi", BMW un "Daimler" - konsorcijs iegādājās HERE. Uzņēmums kopš tā laika piesaistījis papildu investorus.