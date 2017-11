Darījuma noslēgšanai nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Darījuma summa ir konfidenciāla.

Buls uzsver, ka, apvienojot "Bites" jaudu ar "Stream Networks" un "Latnet Servisa" kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu izstrādē un pakalpojumu sniegšanā, tiek likti pamati mūsdienīga biznesa mobilo sakaru un IKT pakalpojumu portfeļa izveidei biznesa segmenta klientiem.

""Stream Networks" un "Latnet Serviss" ir veiksmīgi uzņēmumi ar kvalitatīviem IKT pakalpojumiem, augstas kvalifikācijas speciālistiem un ievērojamu pieredzi biznesa klientu apkalpošanā. Apvienojot spēkus, mēs varēsim integrēt mobilo sakaru pakalpojumus ar moderniem IKT risinājumiem, piemēram, optisko internetu, IP telefoniju, video novērošanu, mākoņpakalpojumiem un citiem mūsdienās aktuāliem biznesa pakalpojumiem, piedāvājot biznesa klientiem pilna servisa pakalpojumus," skaidro Buls.

"Latnet Serviss" un "Stream Networks" komanda un tās līdzšinējais vadītājs Edgars Ricevs turpinās darbu apvienotajā uzņēmumu struktūrā. Ricevs arī turpinās darbu "Stream Networks" un "Latnet Serviss" valdēs kā to priekšsēdētājs.

Ricevs ir pārliecināts, ka tiks turpināts sāktais attīstības ceļš. "Šis darījums mums ļaus attīstīties vēl straujāk, ne tikai saglabājot līdzšinējo augstās kvalitātes ONE IT pakalpojumu līmeni, bet arī papildinot pakalpojumu portfeli ar jauniem, inovatīviem pakalpojumiem. Tādējādi no šīs sadarbības ieguvēji būs visi – gan "Stream Networks" un "Latnet Serviss" klienti, gan "Bites" klienti, gan jebkurš cits uzņēmums, kurš vēlēsies uzlabot savas IKT darbības caurskatāmību un efektivitāti, turot biznesa mobilo sakaru un IT saimniecību vienuviet, jo mūsdienās, ņemot vērā straujo IKT attīstību, šie servisi kļūst ar vien integrētāki," norāda Ricevs.

SIA "Stream Networks" dibināta 2007.gadā. SIA "Latnet Serviss", kas ir viens no Latvijas interneta pamatlicējiem, tika iegādāts 2014.gadā. Pašlaik "Stream Networks" un "Latnet Servisa" apvienotajā uzņēmumā strādā 48 darbinieki. Apvienotajam uzņēmumam ir vairāk nekā 2500 klientu Latvijā, no kuriem lielākā daļa ir korporatīvie klienti. Uzņēmumu grupas kopējais konsolidētais apgrozījums 2016. gadā bija 5,5 miljoni eiro.

Atbilstoši "Lursoft" datubāzei "Stream Networks" vienīgais īpašnieks tieši un pastarpināti caur SIA "ER Invest" ir Ricevs.

Uzņēmuma "Bite Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 78,97 miljoni eiro, bet peļņa bija 7,35 miljoni eiro.

"Bite Latvija" ir starptautiskās aktīvu pārvaldīšanas kompānijas "Providence Equity Partners" uzņēmums.