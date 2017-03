Ceturtdien notiks konference par jaunākajām tendencēm datu uzglabāšanā

Ceturtdien, 2. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks konference "Datakom un Huawei Enterprise 2017", kur pašmāju un ārvalstu eksperti prezentēs un diskutēs par jaunākajām informācijas tehnoloģiju (IT) tendencēm datu uzglabāšanā, IT tirgus jaunumiem un IT risinājumu nozīmi uzņēmējdarbības attīstīšanā.