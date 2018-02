Svētdien, 25. februārī, Barselonā vērienīgā pasākumā " Samsung " pulcēja žurnālistus no visas pasaules, lai prezentētu savu jaunāko augstās klases viedtālruni "Galaxy S9". Kā ierastas, tas kļuvis jaudīgāks un gudrāks, taču īpašu uzmanību ražotājs veltījis fotokameras spējām.

Tālrunis pieejams parastajās un "Plus" versijās, kuras atšķiras ar ekrāna izmēru 5,8 un 6,2 collas un kamerām. "Plus" modelis aprīkots ar dubulto kameru, kam ir viens platleņķa un otrs tele objektīvs.

Tālruņa kamera ir aprīkota ar mainīgu diafragmu, kas var pārslēgties starp F1.5 un F2.4. Šāds risinājums ļauj uzņemt gaišākus attēlus tumsā un nepārgaismot attēlus gaišos apstākļos.

Tālruņa kamera tikusi pie vēl viena interesanta trika - īpaši ātra video uzņemšanu ar 960 kadriem sekundē. Tas ļauj iegūt īpaši palēninātus video. Salīdzinājumam - citi tālruņi lielākoties izmanto 240 kadrus sekundē palēnināto video uzņemšanai.

Arī šajā prezentācijā "Samsung" pamanās vairākkārtīgi izsmiet "Apple" ražoto "iPhone", pieminot tā robu ekrānā, neviennozīmīgu atsaucību guvušo sejas atpazīšanu un, jau trešo reizi pēc kārtas, austiņu pieslēgvietas neesamību. Tomēr "Samsung" joprojām nekautrējas aizgūt no "Apple" dažādas idejas. Šoreiz tie ir paplašinātās realitātes emodži – "ARemoji", kas ļauj lietotajam izveidot savas sejas 3D karikatūru. Sadarbībā ar "Disney" ražotājs sola arī animētus mikimaušus un citus multfilmu varoņus. Atgādināsim, ka rudenī prezentētais "iPhone" X piedāvā iespēju izveidot 3D ķinķēziņus "Animoji".

Papildus kameras spējam, "Samsung" sola būtiski uzlabot savu virtuālo asistentu "Bixby", kas palīdzēs gan tulkot tekstu, gan atpazīt objektus un attālināti vadīt gudrās mājas ierīces.

Kā jau ierasts - tālrunis ir ūdens un putekļu izturīgs, bet tā atmiņa ir paplašināma ar "microSD" kartes palīdzību.

Tirdzniecībā pasaulē un Latvijā tālrunis būs pieejams no 16. marta. Pasūtot iepriekš nepacietīgie to varēs saņemt jau nedēļu iepriekš. S9 un "S9 Plus" cena tiek solīta ap 859 un 959 eiro.